557 Freiwillige für Beachvolleyball im Einsatz

Gstaad Während einer Woche stand die Crème de la Crème des Beachvolleyballsports am Swatch Major Gstaad im Mittelpunkt. Ein Highlight war der Einzug des Frauenduos Tanja Hüberli/ Nina Betschart in den Halbfinal, in dem sie sich kurz nach ihrem vierten Platz an der WM in Hamburg unter den Augen des tobenden Publikums erneut unter die besten vier Frauenteams der Welt spielten. Gefeiert wurde nebst den Topsportlern auch die 20. Ausgabe des Turniers – mit Konzerten von Bastian Baker und Loco Escrito und einem Jubiläumsbuch voller Erinnerungen und Anekdoten aus zwei Jahrzehnten Alpenbeach.