77. Infernorennen mit Kombi-Langlauf lanciert Am Mittwochabend starteten in Mürren 433 Kombinationsteilnehmer zum Langlauf. Bruno Petroni

Wenn die Schussfahrt auf der Nase endet: Die Deutsche Laura Müller setzte ihr Langlaufrennen nach diesem Sturz tapfer fort. Bruno Petroni

Inferno-Haudegen kennen keinen Schmerz. Das war schon immer so in den 76 bisherigen Austragungen. Das ist auch diesmal so. Auch die Karlsruherin Laura Müller stand am Mittwochabend beim Langlauf zur Inferno-Superkombination nach diesem Taucher sofort wieder auf ihren schmalen Latten und beendete das Rennen mit Bravour.

Der sechsfache Sieger der Superkombination, Oliver Zurbrügg (Lauterbrunnen), hat sich über die drei Runden zu je zwei Kilometer auf der Dorfstrasse mit einer überlegenen Tagesbestzeit von 10:59 Minuten schon mal ein solides Polster geschaffen; Zweitschnellster war mit 29 Sekunden Rückstand Patrick Zürcher aus Oey.

Bei den Damen lief Judith Graf in 13:29 Minuten ganze 63 Sekunden schneller als sämtliche Konkurrentinnen. Die Mattnerin befindet sich also auf bestem Weg zu ihrem zehnten Kombinationssieg. Zunächst steht am Donnerstag um 10 Uhr aber erst mal der Kombinations-Riesenslalom vom Maulerhubel zur Winteregg an.