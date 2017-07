A8 bei Därligen: Teilsperrungen in der Nacht

Die Brücke J34 befindet sich auf der Umfahrung Därligen in der Nähe des Halbanschlusses Därligen-West. Seit Ende März wird die Brücke wegen starker Schäden grundlegend saniert. Diese Woche wird eine neue Verkehrsphase eingerichtet.

Die Verkehrsumstellung wird mit weiteren Arbeiten kombiniert. Auf der Fahrspur in Richtung Interlaken wird auf dem gut 600 Meter langen Abschnitt zwischen der Brücke J 34 und der Anhöhe wegen diverser Fahrbahnschäden ein neuer Belag eingebaut. Um die Emissionen des Verkehrs zu ­senken, wird ein lärmarmer Belag verwendet.

Die Arbeiten finden wie folgt statt: Zwei Nächte vom 26./27. und 27./28. Juli, jeweils 20 Uhr bis 5 Uhr Während der Teilsperrungen wird der Verkehr in Fahrtrichtung Spiez lokal über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Der Verkehr in Richtung Inter­laken bleibt auf der A8. In den betreffenden Nächten wird auch auf der A8 zwischen Leissigen und Därligen-West gearbeitet. Dort ist ein lokaler Belagsersatz vorgesehen, der Verkehr wird von Hand geregelt.

Die Arbeiten an der Brücke J34 dauern voraussichtlich bis im November. Sie bleibt auch in der nächsten Verkehrsphase in der Regel zweispurig befahrbar. (pd)