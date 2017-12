Alle Vorlagen angenommen

«Der Strassenabschnitt von der Schwendiallmi bis zur Lombachhöhe ist in einem denkbar schlechten Zustand und sanierungsbedürftig», schilderte Habkerns Gemeinderat Beat Zurbuchen an der Gemeindeversammlung die Ausgangslage für das Kreditbegehren.

Mit 310 000 Franken veranschlagt der Rat die Instandstellung des 1,8 Kilometer langen Güterweges. Das Sanierungsprojekt sei zusammen mit dem bernischen Amt für Landwirtschaft und Natur erarbeitet worden, sagte Zurbuchen anlässlich der Präsentation vor den 61 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern am Freitagabend in der Turnhalle.

Belag auffräsen, Wellen ausglätten

Diskussionslos und einstimmig winkten die Habkerinnen und Habker den Projektkredit durch und machten damit den Weg frei, dass die Arbeiten in einer «verkehrstechnisch günstigen Zeit» ausgeführt werden können, wie Zurbuchen sagte. Vorgesehen ist, den Belag aufzufräsen und zusammen mit zusätzlichem Material die Längswellen auszuglätten. Die Entwässerung wird auf dem ganzen Abschnitt kontrolliert, gespült und von Einwüchsen befreit. Wo nötig, werden Sickerpackungen erneuert.

Ja zu Strassenunterhalt 2018–2021

Nichts zu diskutieren gab es für die Versammlungsteilnehmer nach der Präsentation Zurbuchens zur Vorlage des Rahmenkredites für den Strassenunterhalt von 2018 bis 2021. Einstimmig ­genehmigten die Stimmbürger die vom Gemeinderat beantragten 400 000 Franken, verteilt auf die vier Jahre.

Dieser mehrjährige Kredit erlaube es nun dem Gemeinderat, sagte Zurbuchen, unter anderem flexibler und schneller auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren. Mit dem Ja der Versammlung sind die Kosten für den Unterhalt der rund 19 Kilometer Gemeinde- und 3,5 Kilometer öffentlichen Strassen auf privatem Grund sowie die 40 Kilometer Privatstrassen für die kommenden vier Jahre gesichert.

Budget 2018 sieht Defizit vor

Das Budget des kommenden Jahres sieht für die Gemeinde im allgemeinen Haushalt einen Aufwandüberschuss von 38 000 Franken vor. Das veranschlagte Defizit kann durch den Bilanzüberschuss (Eigenkapital) gedeckt werden. Letzterer soll per Ende 2018 knapp 1,7 Millionen Franken betragen. Einstimmig passierte das von Christoph Häni, im Gemeinderat zuständig für die Finanzen, vorgestellte Budget 2018.

Ohne Gegenstimme durchgewinkt wurde weiter die Änderung eines Artikels im Kurtaxenreglement. Neu kann der Gemeinderat durch Verordnung den Vollzug des Reglementes ganz oder teilweise neben Habkern Tourismus einer weiteren Organisation übertragen.

Gemeindepräsident Markus Karlen erläuterte den Bürgern die verschiedenen Personalwechsel auf der Gemeindeverwaltung und wies ferner auf den Wechsel im Gemeinderat hin. So hatte Hanna Jorns aus gesundheitlichen Gründen ihr Mandat per Ende August niedergelegt. Ihr Ressort (Volkswirtschaft) wurde nun von Christian Blatter übernommen. Aus Karlens Händen konnte der geehrte Fahnenschwinger Daniel Zurbuchen eine aus Kirschbaumholz in Habkern gefertigte Pfeffermühle entgegennehmen. Gleiches erhielten auch die beiden Präsidenten der mit Habkern befreundeten Gemeinden Moosseedorf und Brügg überreicht. Beide stellten mit launigen Worten ihre Orte vor und geizten nicht mit Lob an die Adresse der Habker Bevölkerung. (hau)