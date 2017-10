Auf der A 8 geht einiges zu und etwas wieder auf

«Im Oktober laufen an diversen Stellen Arbeiten auf der A 8 im Berner Oberland», schreibt das Bundesamt für Verkehr Astra in einer Mitteilung. Darunter sind Arbeiten im Zusammenhang mit den aktuellen Tunnelsanierungen, aber auch reguläre Unterhaltsarbeiten wie die periodischen Tunnelreinigungen. Weiter sind Vermessungsarbeiten nötig. Die Arbeiten sind untereinander koordiniert, damit die Auswirkungen auf den Verkehr minimiert werden können.

Einer der betroffenen Abschnitte ist die A 8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz. Im Oktober sind in der Lütschinen­unterführung Installationsarbeiten vorgesehen, welche nur unter einer Vollsperrung ausgeführt werden können. Auch in den Tunnels Giessbach und Chüebalm sind mehrere Arbeiten geplant, die eine Sperrung erfordern. Aufgrund des Fliegerschiessens auf der Axalp wurden die Sperrzeiten angepasst.

Bei der Sperrung bis Brienz wird der Verkehr über die rechte Brienzerseeseite umgeleitet, bei Sperrung bis Bönigen lokal über die Kantonsstrasse.

Leimern und Simmenfluh

Arbeiten finden auch auf der A 8 und der A 6 in der Region Spiez statt. Beim Leimerntunnel sind Tunnelreinigungs- und Vermessungsarbeiten vorgesehen, kombiniert im Rahmen von zwei Nachtsperrungen. Der Verkehr wird über Spiez umgeleitet. Und für die Reinigung wird auch der Simmenfluhtunnel für eine Nacht gesperrt. Dabei wird der Verkehr lokal umgeleitet.

Rugentunnel ist bald fertig

«Neben all den punktuellen Sperrungen ist im Oktober auch eine wichtige Wiedereröffnung geplant», schreibt das Astra. In den nächsten Tagen sollen die Arbeiten an der Nordröhre des Rugentunnels abgeschlossen sein. Die Eröffnung soll schrittweise erfolgen. Etwa ab Mitte Oktober soll der Tunnel wieder normal auf zwei Fahrspuren pro Röhre befahrbar sein.

Überblick der Sperrungen

Interlaken-Ost – Brienz: Nachtsperrungen am 9./10. und 10./11. Oktober von 20 bis 4 Uhr.

Interlaken-Ost – Bönigen: Nachtsperrungen am 11./12. Oktober 20 bis 4 Uhr und 23./24., 24./25. und 25./26. Oktober von 20 bis 6 Uhr.

Spiez – Faulensee: Nachtsperrungen 9./10. Oktober 20 bis 6 Uhr und 10./11. Oktober 20 bis 4 Uhr.

Simmenfluhtunnel: Nachtsperrung am 11./12. Oktober von 20 bis 6 Uhr.

(pd)