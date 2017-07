Aus Substanz geschöpft

Natürlich besass dieser Abend in der voll besetzten Kirche Saanen auch Glanz und Strahlkraft. Dennoch folgte er dem Festivalmotto «Pomp in Music» nur am Rande: Zu vielschichtig, zu reichhaltig waren Kompositionen wie auch Interpretationen. Bereits in Schumanns fünf «Stücken im Volkston», op. 102, erlebte man ein ganzes Kaleidoskop an romantischen Befindlichkeiten, ein Wechselbad an Gefühlen.

Brittens für Mstislaw Rostropowitsch komponierte Cellosonate in C-Dur, op. 65, erreichte mit an-deren Mitteln eine ähnliche Vielfalt an Stimmungen und auch an Überraschungsmomenten. Und sie erwies sich, obschon erst 1961 fertiggestellt, als erstaunlich zugänglich.

Brahms schliesslich schrieb seine zweite Cellosonate (F-Dur, op. 99) 1886 am Thuner See, und er liess sich darin zu unverkennbarer Expressivität und zu einem seiner schönsten langsamen Sätze überhaupt inspirieren. Allen drei Werken merkte man übrigens an, dass sie von hervorragenden Pianisten geschaffen worden waren.

So gab es denn für den Amerikaner Nicholas Angelich am Flügel mannigfaltige Möglichkeiten, seinen Sinn für Kontraste, für Spannung und Entspannung sowie für Beseelung anzuwenden. Die argentinische Cellistin Sol Gabetta, die Ende Mai Mama geworden war, stand ihm natürlich in nichts nach: Sie vereinigte nämlich wunderbare Kantilenen mit zupackender Dramatik, leise Momente mit robusteren Akzenten, und sie musizierte dabei mit der totalen Hingabe, die man von ihr gewohnt ist.

Zusammen ergab sich ein munteres Parlieren der beiden Instrumente, entstanden – auch im als Zugabe gespielten Largo aus Chopins Cellosonate – berückende lyrische Momente. Da wurde ganz aus der Substanz der Kompositionen geschöpft, da gab es keine aufgesetzten Töne. Besonders in den bewegteren Passagen hätten sich jedoch bei nur halb geöffnetem Flügel wohl noch feinere Abstufungen erreichen lassen. (Berner Oberländer)