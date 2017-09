Aus dem Altersheim könnten Wohnungen entstehen

Am 9. Februar 2014 wurde in ­Unterseen über einen Verpflichtungskredit von 7,19 Millionen Franken für den Umbau der Alterssiedlung am Stadthausplatz in ein Alters- und Leichtpflegeheim abgestimmt.

In der Abstimmungsbotschaft des Gemeinderates wurde unter dem Titel «Investitionskosten und Finanzierung» eine Kos­tenzusammenstellung dargestellt. Unter anderem wurde ein «Erlös Liegenschaft Bethania», dem Standort des bisherigen Altersheims Bethania am Hohmüedig 4, von 1,2 Millionen Franken aufgeführt, mit der Präzisierung «geschätzter Verkaufspreis circa 2016». Nun ist das neue «Bethania im Stedtli – Wohnen und Pflege im Alter» seit Oktober 2016 in Betrieb. Das 1185 Quadratmeter grosse Grundstück am Hohmüedig könnte verkauft, der Erlös realisiert werden. Dazu ist aber eine Umzonung nötig. Zurzeit läuft das öffentliche Mitwirkungsverfahren.

Neu: Wohnzone W3

Im Erläuterungsbericht – der bei der Gemeindeverwaltung aufliegt und auf der Website der Gemeinde eingesehen werden kann – ist vermerkt, dass für die Parzelle 331 am Hohmüedig «die vorgesehene öffentliche Nutzung ­gemäss Überbauungsordnung (UeO) Nr. 19 nicht mehr gegeben ist». Damit eine bauliche Entwicklung in diesem Gebiet möglich wird, soll die Parzelle von der UeO Nr. 19 in eine Wohnzone W3 umgezont werden. Wegen der Grösse der Landfläche und der bisherigen öffentlichen Nutzung wird die vorliegende Änderung der baurechtlichen Grundordnung (Zonenplan und Baureglement) in einem ordentlichen Verfahren nach Artikel 58 ff. des Baugesetzes durchgeführt.

Dies nach Absprache mit dem Amt für ­Gemeinden und Raumordnung (AGR). Das Mitwirkungsverfahren dauert noch bis zum 23. Oktober. Nach einer allfälligen Bereinigung reisen die Unterlagen zur Vorprüfung zum AGR nach Bern. Im Juni 2018 sollen die Änderungen von Zonenplan und Baureglement öffentlich aufliegen. ­Allenfalls nötige Einigungsverhandlungen sind im Juli 2018 vorgesehen.

Dann könnte an der Gemeindeversammlung im Dezember abgestimmt werden und der Kanton im Januar 2019 seinen Segen erteilen. Gut Ding will bekanntlich Weile haben.

(Berner Zeitung)