Ausgedientes Spitalmaterial aus Bunker nach Bulgarien

«Die grossen Lagerräume in einem ehemaligen Militärbunker in Kien sind für uns Gold wert», erklärt das Ehepaar Rosmarie und Res Thöni-Chlouda vom Verein Solidarität Schweiz-Osteuropa.

Der gemeinnützige Verein hat seinen Sitz in Hasliberg-Reuti. Sein Zweck ist es, ausgedientes Spitalmaterial aus Schweizer Spitälern und Heimen einzusammeln, günstig nach Bulgarien zu transportieren und dort die akute Not in Heimen und Spitälern zu lindern. Vielerorts fehlt es dort am Nötigsten.

Grosszügige Spenden

Immer mehr Institutionen der Deutschschweiz spenden dem Verein ausrangierte elektrische Spital- oder Altersheimbetten und Mobiliar wie etwa Stühle, Sessel, Sofas oder Schreibtische. Einige Heime im Zielland habe man bereits komplett neu möblieren können, so das Paar.

Die zwei gut belüfteten, je etwa 480 Quadratmeter grossen Bunkerräume in Kien stellt ein Vereinsmitglied gratis zur Verfügung und trägt auch die Strom- und Unterhaltskosten. Es hat dort reichlich Platz für nahezu alle gespendeten Materialien, darunter auch Rollstühle oder Gehhilfen. «Derzeit wird uns extrem viel Ware angeboten», so Rosmarie Thöni. Gespendet wurde auch die neue Website.

Res und Rosmarie Thöni vor dem Eingang zu ihren Lagerräumen im ehemaligen Militärbunker in Kien. Bild: Monika Hartig

Neue Materialtransporte

Im Jahr 2016 nutzte der Verein dreimal die Leerfahrten bulgarischer Transportfirmen, um Material an bedürftige Institutionen in Osteuropa zu liefern. Bei der Verzollung hilft jeweils die bulgarische Vertrauensperson Boryana Naletova.

Auch in diesem Monat fährt wieder ein bis unters Dach beladener 40-Tonnen-LKW zum Krankenhaus Schumen in Bulgarien. Beim Beladen packen etliche Vereinsmitglieder jeweils kräftig mit an.

Nebst den dringend benötigten Spitalbetten mit Matratzen sind meist auch spezielle Materialien wie etwa OP-Lampen, Blechgeschirr für Demenz- und Behindertenheime oder OP-Kleidung dabei. Auch zwei Notstrom­aggregate oder Inhalationsgeräte wurden schon geliefert.

Der Bedarf der Spitäler und Heime wird zuvor sorgfältig abgeklärt. Rosmarie Thöni: «Jedes bedürftige Heim, das wir besichtigt haben, bekommt einen Lastwagen voll mit Ware.» Die Freude und die Dankbarkeit bei den Empfängern seien jeweils riesig, so das Paar.

Informationen zur Unterstützung unter www.sosteuropa.ch. (Berner Oberländer)