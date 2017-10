«Baseball fordert auf allen Ebenen»

Das Spiel

Im Baseball treten zwei Mannschaften mit jeweils neun Spielern gegeneinander an. Im Wechsel hat ein Team jeweils das Schlagrecht (Offense), während das andere Team das Feld verteidigt (Defense). Der Schlagmann (Batter) der Offense versucht, den vom Werfer (Pitcher) der Defense geworfenen Ball zu schlagen und anschliessend den nächsten sicheren Standpunkt (Base) zu erreichen. Wenn die Spieler der Defense den Ball schnell unter Kontrolle bringen, können sie verhindern, dass der Schlagmann die Base erreicht. Er scheidet aus (out). Eine Mannschaft darf so lange schlagen, bis drei ihrer Spieler out sind.



Ein Spiel besteht in der Regel aus neun Runden (Innings). ­Profispiele können dadurch drei Stunden oder länger dauern. Ausser in den USA (Ursprung des Baseballs) ist Baseball besonders in Teilen Lateinamerikas und Ostasiens populär. jzh