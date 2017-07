Bergung mit Rekord-Longline

Der Basejumper, der am Donnerstagnachmittag an der Mürrenfluh tödlich verunglückte, stellte die Retter vor eine grosse Herausforderung. Denn der Fallschirm des Verunglückten war nur auf einem dünnen Grasband in der Mitte der Fluh zu erkennen, ein Rekognoszierungsflug der Air-Glaciers bestätigte den Sachverhalt.

«Zudem musste festgestellt werden, dass sich der Fundort unterhalb eines grossen Überhanges befand und deshalb eine direkte Rettung nur in einer Longline-Aktion möglich war», schreibt Urs Schäfer, Rettungschef der Rettungsstation Lauterbrunnen, in einer Mit­teilung.

Basisleiter steuert Helikopter

Der Basejumper war laut Kantonspolizei aus noch ungeklärten Gründen beim Start in Schwierigkeiten geraten und in der Folge ­abgestürzt. Beim Verunglückten handelte es sich um einen 28-jährigen russischen Staatsangehörigen.

Nachdem zwei RSH (Rettungsspezialisten Helikopter) der Rettungsstation Lauterbrunnen aufgeboten worden waren, wurde in gemeinsamer Absprache entschieden, die beiden RSH mit dem Helikopter und einer Longline von 360 Metern bei dem abgestürzten Basejumper abzusetzen.

«Allen beteiligten Rettern war klar, dass die Bergung des Base­jumpers mit dieser bis jetzt noch nie eingesetzten Longline-Länge von 360 Metern schwierig sein wird und von allen Beteiligten ausserordentlichen Einsatz, starke Nerven und ruhiges sowie kompetentes Handeln, aber auch gegenseitiges Vertrauen voraussetzte und abverlangte», schreibt Schäfer weiter

Der Basisleiter der Air-Glaciers Lauterbrunnen, Michael Jaun, hätte dann als Pilot die beiden RSH sehr professionell und zielgenau beim Abgestürzten abgesetzt. Leider mussten die beiden RSH aufgrund der Verletzungen des abgestürzten Basejumpers sehr rasch feststellen, dass der Basejumper den Absturz nicht überlebt hatte.

Nicht erster Einsatz dieser Art

In einer weiteren Longline-Aktion wurden die RSH und die Leiche des Basejumpers geborgen und auf den Talboden transportiert. Es war nicht das erste Mal, dass die Air-Glaciers ihre Kompetenz mit Longlines unter Beweis stellte.

Bereits 2015 gelang es der Air-Glaciers in Zusammenarbeit mit der Rettungsstation Lauterbrunnen, mit einer Longline von 310 Metern eine unverletzte Basejumperin aus der Mürrenfluh zu bergen. Damals war man laut Schäfer der Meinung, dass dies bezüglich Länge der Longline nun wirklich das Optimale war.

Der Einsatz von Sonntag habe nun aber gezeigt, dass mit den entsprechend geschulten und einsatz­erfahrenen Rettern und Piloten auch Bergungen mit Longlines von einer Rekordlänge von 360 Metern möglich seien. «Es ist uns nicht bekannt, dass international jemals Helikopterrettungen mit dieser Longline-Länge durchgeführt wurden», lässt sich Rettungschef Schäfer zitieren. (Berner Oberländer)