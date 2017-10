Das Pferd, der Seelenspiegel

Anja Tanner ist im Saanenland aufgewachsen. Nach Aufenthalten in Schottland und Deutschland hat sie sich 2015 in Ringoldingen im Simmental niedergelassen. Unweit davon, nämlich in Latterbach, ist ihre Geschäftspartnerin Anita Barth aufgewachsen. Anita Barth verbrachte ihre Jugend im Simmental und im Kandertal und wohnt seit 20 Jahren in Thun.

Die beiden Pferdeliebhaberinnen lernten sich im Winter 2015 an einem Kurs für akademische Reitkunst nach Bent Branderup kennen. Seit etwa einem Jahr bieten sie zusammen pferdegestützte Therapien unter dem Firmennamen Seelenpferd an.

Ohne Sattel geboren

Anita Barth und Anja Tanner bilden ihre Therapiepferde selber aus. Solche Ausbildungen seien eine langwierige Angelegenheit, berichten sie. Und eigentlich sei sie nie wirklich abgeschlossen. «Ein Pferd lernt, wie auch der Mensch, ein Leben lang», sagt Tanner, und Barth ergänzt: «Das Wichtigste ist, dass die Pferde während ihrer Ausbildung keinen Schaden erleiden und dass man sehr behutsam mit ihnen umgeht.» Auch müsse man bedenken, dass ein Pferd ohne Sattel geboren werde und nicht per se ein Lastenträger sei.

«Ein Pferd lernt, wie auch der Mensch, ein Leben lang.»Anja Tanner

In der akademischen Reitkunst, die ihren Ausbildungsmassnahmen zugrunde liege, sei der Gedanke wichtig, dass man einem Pferd erst beibringen müsse, einen Menschen zu tragen. Als spartenübergreifende Konvention bei allen Reitstilen gelte, dass ein Pferd maximal ein Fünftel seines eigenen Körpergewichtes auf seinem Rücken tragen sollte, sagen sie und betonen, dass viel von ihrer therapeutischen Arbeit vom Boden aus gemacht werde, ohne dass das Pferd dabei jemanden tragen müsse.

Mentale Stärke ist wichtig

Ein Pferd, das zu einem Therapeuten ausgebildet werde, sollte dafür geeignet und mental belastbar sein. Pferde seien Fluchttiere und bräuchten für diese Arbeit einen gefestigten Charakter.

Auf den Höfen von Anja Tanner und Anita Barth arbeiten Pferde verschiedenster Rassen und Herkunft: Freiberger, Araber, Spanier, Schwarzwälder und Shetlandponys. Von mehr oder weniger begabten Pferderassen wollen die beiden nicht sprechen. Es komme stark auf jedes einzelne Pferd an und darauf, was dieses in seinem Leben schon erlebt habe. Auch Pferde trügen ihren Rucksack, wie Menschen auch.

«Das Wichtigste ist, dass die Pferde während ihrer Ausbildung keinen Schaden erleiden und dass man sehr behutsam mit ihnen umgeht.»Anita Barth

Das älteste Therapiepferd in Barths Stall ist Geronimo, ein ­23-jähriger Andalusier-Mix. Mit ihm arbeitet Anita Barth schon seit über 20 Jahren. «Geronimo kennt seinen Job und würde für seine Aufgabe durchs Feuer gehen», beschreibt sie ihn und seine Loyalität. In Amerika, wo Tiertherapien gegenwärtig einen ­höheren Stellenwert genössen als bei uns, würden Therapiepferde eingesetzt, um Kriegsveteranen mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu behandeln, weiss Barth. «Mit grossem Erfolg», fügt sie hinzu und streichelt zärtlich Geronimos Hals.

Erinnerungen an Mutterleib

Warum Pferde eine heilende ­Wirkung auf Menschen haben, erklärt Anja Tanner damit, dass das langsame Schaukeln auf dem Rücken eines Pferdes an das Getragenwerden im Mutterleib erinnere. Dieses sanfte Schaukeln löse Verspannungen im Körper und in der Psyche eines Menschen, und es könne verlorenes Urvertrauen wieder aufbauen. Mehrere Beispiele aus der Praxis würden dies belegen.

Die Anwendungsgebiete für pferdegestützte Therapien seien sehr breit gefächert und reichten von Entwicklungsverzögerungen (Motorik, Sprache oder Kognition) über Lernschwächen, ADS/ADHS, Autismus, Essstörungen, Suchtkrankheiten, Psychosen, Depressionen und posttrauma­tische Belastungsstörungen bis hin zu Alzheimer oder Demenzerkrankungen.

«Geronimo kennt seinen Job und würde für seine Aufgabe durchs Feuer gehen.»Anita Barth

Ein Pferd sei in der Lage, zu einem Menschen, der abgeschottet in seiner eigenen Welt lebe, eine Verbindung herzustellen, ist Anita Barth überzeugt. Dies, weil ein Pferd immer authentisch ­reagiere und ganz im gegenwär­tigen Moment lebe. Ein Pferd sei immer im Hier und Jetzt. Auch bei Beziehungsproblemen im zwischenmenschlichen Bereich könnten Pferde behilflich sein. «Wer es schafft, zu einem Pferd eine Beziehung aufzubauen, bekommt dies auch mit Menschen hin», sind die beiden überzeugt.

Oder wer es schaffe, ein Pferd ­allein durch seine Präsenz und Körpersprache über einen Parcours zu führen, der stärke sein Selbstbewusstsein ungemein. «Ein Pferd hat eine unvoreingenommene Haltung gegenüber jedem, der ihm begegnet. Das ist ein grosser Teil der Heilwirkung», sagt Anja Tanner und bringt damit das Wesen des Pferdes als Therapeuten auf den Punkt.

Beruf und Berufung

Ihre Leidenschaft für ihre Arbeit und ihre Passion zu den Pferden wird fühlbar, wenn die beiden Pferdeliebhaberinnen über ihre Berufung sprechen. Ihre Wangen glühen und ihre Augen leuchten. Die Arbeit mit Pferden und Menschen macht die beiden Frauen offensichtlich glücklich.

Anita Barth arbeitet sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen. «Ich wachse an der Herausforderung», sagt sie selber über sich. Anja Tanner, die gerne mit psychisch beeinträchtigten erwachsenen Klienten arbeitet, sagt, dass bei dieser Arbeit die Beziehungsgestaltung zwischen Pferd und Mensch besonders gut sichtbar werde und sehr eindrücklich sei.

«Ein Pferd hat eine unvoreingenommene Haltung gegenüber jedem, der ihm begegnet. Das ist ein grosser Teil der Heilwirkung.»Anja Tanner

Die beiden hoffen in Zukunft auf eine vermehrte Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen, weil sie davon überzeugt sind, dass die pferdegestützte The­rapie die Lebensqualität von Menschen mit körperlichen, ­seelischen und geistigen Beeinträchtigungen nachweislich verbessert.

Ob die Chemie zwischen dem zu therapierenden Menschen und dem therapierenden Pferd stimmt, wird jeweils in einer Schnupperstunde eruiert. Niemand wird zu etwas gezwungen – auch die Pferde nicht.

(Berner Oberländer)