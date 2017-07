Der Zwischenhalt nach einer zweijährigen Veloreise durch 37 Länder

Damals, als er an der unteren Stockteile in Bönigen auf sein Rad stieg, war er knapp 24-jährig. Ihm war klar, ebenso seinem näheren Umfeld, dass er sein Zuhause für längere Zeit nicht mehr sehen würde. Aber die Dauer seiner Reise war nur ungefähr zu bestimmen. «Geplant war ursprünglich, dass ich innerhalb von vier Jahren um die Welt reise», sagt Marc Michel. Dies ungefähr in folgenden Etappen: China, Singapur, Australien, Südamerika und zurück nach Europa.

Michel hat seine Reise schliesslich vorübergehend auf zwei Jahre abgekürzt ­– und hält sich gegenwärtig für einige Wochen in seiner Heimat auf.Warum dieser Zwischenhalt? Ganz einfach: «Musik und Mathematik haben mir gefehlt», sagt er. «Deshalb wollte ich wieder in die Schweiz.» Hier allerdings fehle ihm das Reisen. Und deshalb fährt er bald wieder los.

Nordkap retour: Hundert Tage

Marc Michel kennt man im Berner Oberland in gewissen Kreisen als Musiker; er spielte Saxofon und Bass in diversen Big-Band- und Funk-Formationen. Früher spielte er auch noch Fussball, er war Torhüter bei den Junioren des FC Interlaken. Später entdeckte er das Klettern als weitere Leidenschaft.

Seine grossen Fähigkeiten im Bereich Mathematik kamen spätestens am Gymnasium zur Geltung. Dieses schloss er im Jahr 2010 ab. Er hängte ein fünfjähriges Studium an und trägt seit Mitte 2015 den Titel «Master of Science in Mathematik».

Gearbeitet als Mathematiker hat er seither noch nie. Denn kaum hatte er sein Studium ab­geschlossen, begann die Reise, von der diese Geschichte erzählt.

«Die Nordkap-Tour hat meine Faszination am Reisen in einer neuen Dimension geweckt.»Marc Michel

Das Velofahren hat Michel nicht erst 2015 entdeckt. Seine erste Tour führte ihn im Sommer 2011 von Genf nach Genua. Acht Tage brauchte er hierfür, und das Velo war übrigens kein Hightechvelo, sondern ein alter blauer Damengöppel mit drei Gängen. «Ein Jahr später wollte ich nach Paris», schreibt Michel auf seiner Website. «Also pedalte ich, erneut mit dem Dreigänger, von Basel nach Paris.»

2013 folgte schliesslich ein Trip von Bönigen ans Mittelmeer, diesmal immerhin mit einem Mountainbike. Die «erste grössere Tour», wie Michel sie nennt, nahm er im Sommer 2014 unter die Räder: Während der Semesterferien strampelte er von Bönigen ans Nordkap in Norwegen und wieder zurück. Hundert Tage war er unterwegs. «Die Nordkap-Tour hat meine Faszination am Reisen in einer neuen Dimension geweckt.»

Via Nahost nach China

Im Juni 2015 war der Start zu Michels bisherigem Husarenstück. Von der Schweiz über Italien bis in die Türkei hatte er Gesellschaft einer Kollegin. Ab Istanbul war Michel allein unterwegs. Und legte schon bald eine Zwangspause ein: In der georgischen Hauptstadt Tiflis musste er ins Spital — er hatte im Verhältnis zum Salz zu viel Wasser eingenommen.

Als er nach einer Woche wieder reisetauglich war, nahm er den Zug bis in die aserbeidschanische Hauptstadt Baku. Hier erlebte er eines von vielen Beispielen auf seiner Reise, wie Gastfreundschaft gelebt wird: «Am Bahnhof wurde ich von drei Jugendlichen angesprochen, die mich in einem Mercedes durch die Stadt fuhren und mir ­Sehenswürdigkeiten zeigten.»

Beeindruckt ist Michel auch von der Gastfreundschaft im Iran. «Die Iraner sind ein sehr herzliches Volk», sagt der Böniger. Immer wieder wurde er eingeladen, wohl auch, weil einem iranischen Sprichwort nach «ein Gast ein Geschenk Gottes» sei. Permanent erhielt der Schweizer Radfahrer von den Einheimischen Hilfe angeboten. «Aus dem Autofenster steckte man mir Wasserflaschen zu. Andere überholten mich, hielten an und gaben mir Datteln zu essen.»

«Die Politik und das Volk eines Landes, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.»Marc Michel

Ein krasser Gegensatz zum Bild, das der unwissenden Schweizer Bevölkerung von Nahoststaaten wie dem Iran im Kopf präsent ist. Man denkt vielmehr sofort an Krieg, Terror, den Islamischen Staat. Doch Michel winkt ab. «Die Politik und das Volk eines Landes, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.»

Weiter ging es in Richtung Zentralasien. Sein Visum für Turkmenistan war nur fünf Tage lang gültig, deshalb wählte er die kürzestmögliche Route durch dieses Land: knapp 500 Kilometer quer durch die Wüste. «Das schafft man relativ locker in fünf Tagen», lautet des Bönigers lapidarer Kommentar hierzu. Und das darauf­folgende Usbekistan sei landschaftlich nicht allzu interessant gewesen.

Er durchquerte Tadschikistan und Kirgistan, war auf dem Pamir Highway unterwegs, später im Wakhan Valley an der tadschikisch-afghanischen Grenze, wo es trotz schlechter Strassen schöne Landschaften gab. Ende Oktober schliesslich hatte Michel ein grosses Ziel erreicht: Er kam in China an.

Vegane Lebensweise

Während seines zweieinhalbmonatigen Aufenthaltes in China bekam Michel praktisch keinen einzigen Touristen zu Gesicht. Und er hatte mit erheblichen Verständigungsproblemen zu kämpfen – er konnte schlichtweg überhaupt nichts lesen.

«Das war immer eine Komedi», sagt er, «aber man kommt irgendwie durch.» Mit Händen und Füssen habe er meistens erreicht, was er wollte. «Einmal habe ich dem Verkäufer ein Bild von Gemüse gezeigt.» Die Einheimischen verstanden ihn trotzdem nicht – und am Abend gab es schliesslich nur Reis von Michels Vorräten.

Der 26-Jährige ist überzeugter Veganer, weil er nicht für das Töten von Tieren mitverantwortlich sein will, das er unnötig findet. Tierische Produkte lehnt er strikt ab. Auch auf Schafwolle oder Daunenfedern verzichtet er. Auf seiner Website ist von Kamelen zu lesen, die «wie in der Schweiz Kühe als sogenannte Nutztiere ausgebeutet werden», und man findet Links zu Infodossiers, die das Thema Veganismus in einen grösseren Zusammenhang stellen und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.

Michel ist wichtig, dass sein veganes Unterwegssein in dieser Geschichte erwähnt wird. «In manchen Regionen ist es nicht einfach, eine attraktive vegane Mahlzeit zu finden», sagt Michel. «Da ich aber abends selber im Zelt kochte und frisches Ge­müse, Getreide und Früchte fast überall erhältlich sind, konnte ich mich problemlos ausgewogen ernähren.» Michel kehrte übrigens acht Kilogramm schwerer in die Schweiz zurück.

Start und Ziel in der Schweiz, dazwischen 40 000 Kilometer per Velo. Längere gerade Striche bedeuten: Zug- oder Busfahrt als Transfer. Geflogen ist er nie. Zum Vergrössern anklicken.

Vor seiner Rückreise durchquerte Michel in einem mehrwöchigen Trip noch die südost- und südasiatischen Staaten Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Burma, Bangladesh und Nepal. Schliesslich gelangte er in die Region Ladakh, die landschaftlich mit ihren 5000-Meter-Pässen sehr interessant sei.

«Allgemein habe ich auf meiner Rückreise die Art des Reisens geändert», sagt Michel. «Ich wollte so viele schöne Landschaften wie möglich erkunden.» Dubai hingegen fand er schrecklich: Hier gehe es nur darum, die höchsten Gebäude zu haben, die schnellsten Autos und «Unsinn wie eine Indoorskian­lage». Die Seele des Landes habe er auch in Oman vermisst, wo er nur relativ selten auf Einheimische getroffen sei, dafür auf haufenweise Gastarbeiter.

Jetzt: Nur ein Zwischenhalt

Wegen einer Entzündung im Knie musste Michel den ganzen Januar 2017 pausieren. Anschliessend nahm er nicht den direkten Weg zurück in die Schweiz, sondern reiste nordwärts: «Ich wollte unbedingt noch etwas länger durch den Winter fahren», sagt er. «Ich hatte richtig Bock auf Schnee und Kälte.»

Bei minus 20 Grad im Zelt erwachte Michels Abenteurerblut so richtig – und obendrauf konnte er auch noch Nordlichter beobachten. Die Rückreise erfolge schliesslich über Deutschland, wo er sich zum zweitletzten Mal verfuhr (er verwechselte die Mosel mit dem Rhein; später in Strassburg gab es nochmals eine kurze Irrfahrt), und im Juni 2017 war er zurück in der Schweiz.

Seine Familie hatte einen kleinen Empfang für ihn vorbereitet, doch Michel war froh, dass nicht Hunderte Personen kamen. «Schliesslich wollte ich nach zwei Jahren Abwesenheit auch etwas von ihnen wissen, nicht nur umgekehrt.»

«In manchen Regionen ist es nicht einfach, eine attraktive vegane Mahlzeit zu finden.»Marc Michel

Ungefähr einmal pro Woche hatte Michel während seiner Reise Kontakt mit seinen Eltern; ab und zu auch nur einmal alle zwei Wochen. Lokale News aus der Schweiz haben ihn nicht interessiert. «Das wirklich Wichtige schrieben mir meine Eltern per Mail.» Grund zur Sorge hätten seine Eltern nicht oft gehabt. «Das Gefährlichste, was ich erlebte, war die Reise mit dem beladenen Fahrrad über den Trekkingpass Shingo-La in Indien.» Gefährlich deshalb, weil sich links des schmalen Weges ungesichert der Abgrund auftat.

40'000 Kilometer ist Marc Michel allein mit dem Velo gefahren. Doch, wie eingangs erwähnt: Seine Reise sei nicht vorbei, sein ­momentaner Aufenthalt in der Schweiz eigentlich nur ein Zwischenhalt.

Die Überlegungen zur Fortsetzung seiner Reise laufen auf Hochtouren. Infrage kommen beispielsweise eine mehrmonatige Wintertour, ein Bike-Packing im Himalaja, eine Fahrt durch Afrika oder durch Südamerika. Möglichst bald möchte Michel wieder «mitem Velo unterwägs» sein. (Berner Oberländer)