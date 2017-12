Diese Bands kommen ans Greenfield

Letzten Sommer in Thun, nächsten auf dem Bödeli: «Voller Freude können wir verkünden, dass Volbeat am Greenfield Festival 2018 die Bühne beben lassen!», teilen die Organisatoren des Spartenfestivals mit. Der dänische Volbeat-Metal lasse auch die Herzen der Rock-’n’- Roller, Punks, Country- und Blues-Fans höherschlagen.

Die Nu-Metal-Truppe Limp Bizkit um Sänger Fred Durst ist ein weiterer Hauptact. Bestätigt für das Interlakner Greenfield Festival von 7. bis 9. Juni 2018 sind bereits 21 Bands, darunter bekannte Namen wie The Offspring, Rise Against, Broilers, The Hives oder die Schweizer Senkrechtstarter Zeal & Ardor. Das Festival der musikalisch härteren Gangart findet zum 13. Mal statt. (pd)