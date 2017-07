Drei kaputte Autos und vier Kilogramm Schwarzpulver

Dass The Magic Five nach ihrem Auftritt am Samstag in Spiez noch auf den Jaunpass kamen, um ein Konzert zu spielen, war so nicht geplant.

Sie sind eingesprungen, weil eine deutsche Band kurzfristig abgesagt hatte. Das Trio mit Mario Capitanio (Gitarre), Peter Enderli (Bass) und Bruno Dietrich (Schlagzeug) sorgte gleich zu Beginn für Hühnerhaut. Capitanio und Enderli, beides langjährige Weggefährten von Polo Hofer, erinnerten fast auf die Minute genau eine Woche nach Polos Tod an den grossen Mundartrocker und spielten ihm zu Ehren mit «Alperose» einer seiner grössten Hits. Das Publikum hat mitgesungen, und viele hatten Tränen in den Augen.

«Ich gehöre seit sechs Jahren zum Memphis Kings Club Switzerland, und ich stehe dazu!», sagt Fred Stocker, Gemeinderatspräsident von Boltigen, anlässlich seiner Ansprache zur Eröffnung des Kultfestivals und ergänzt: «Wir sollten froh sein, dass jemand in Boltigen so etwas auf die Beine stellt!» Christian Schafroth, Vereins- und OK-Präsident, dankt den Sponsoren und seinen 130 Helfern, welche das Festival erst möglich machten.

Eine infrastrukturelle Neuheit stellte die Open-Air-Bühne dar, welche im Festzelt aufgebaut wurde. «Warum wir das tun?», fragte er rhetorisch, um die Antwort gleich selbst zu geben: «Wiu mers chöi!» Zusammengefasst und reduziert ist das Motto dieser Veranstaltung die kurze Auf­forderung: «Tu es!»

30 Franken und kein DJ?

An der Abendkasse habe sich eine Jugendliche wegen des Eintrittspreises von 30 Franken beschwert. Das sei zu teuer, schliesslich gebe es ja nicht mal einen DJ. Offensichtlich habe es unter der heutigen Jugend In­dividuen, die eher bereit seien, Eintrittspreise für Musikkonserven zu bezahlen als für hand­gemachte Livemusik, sinniert Schafroth, für den diese Aussage eine verschobene Wahrnehmung widerspiegelt. Ein Thurgauer, so Schafroth, sei allein wegen des Car Demolition angereist, und für die grenzdebilen Salutschüsse, die das Simmental kurzfristig in das Tal des Donners verwandeln und die feierwütige Gemeinde zusammenzucken lässt, wurden laut Schafroth vier Kilo Schwarzpulver verschossen.

Ein Landwirt, der am frühen Samstag­morgen auf den Pass gefahren sei, habe mitten auf der Strasse eine schlafende Person angetroffen. Ansonsten ging die unvernünftigste Party im Festivalsommer 2017 «ohne nennenswerte Zwischenfälle» über die Bühne. Die Veranstalter freuen sich über einen neuen Zuschauerrekord. Gegen 2500 Leute aus der ganzen Schweiz hätten das Festival besucht. Damit wird das «Run to the Hill»-Festival von Mal zu Mal grösser. (Berner Zeitung)