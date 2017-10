Entscheid im Gebührenstreit

Auf dem Grenzgebiet zwischen Wimmis und Spiez liegt das Betriebsgelände der Nitrochemie AG. Das Gemeinschaftsunternehmen der Ruag und der deutschen Rheinmetall Group stellt Zwischenprodukte für die chemische sowie die pharmazeutische Industrie her. Das gesamte Abwasser aus dem Betriebsgelände wird auf dem Gebiet der Einwohnergemeinde Spiez in einen Hauptabwasserkanal zur ARA Thunersee abgeleitet.

Im Dezember 2002 schlossen die Spiezer Einwohnergemeinde und die Nitrochemie AG einen Vertrag über die Gebühren für Abwasser- und Abfallentsorgung. Darin festgehalten: Weil die Infrastruktur auf dem Areal Sache der Nitrochemie ist, wird von der Gemeinde nur die Hälfte der ordentlichen Gebühr in Rechnung gestellt.

In einer Klage forderte die Einwohnergemeinde 2015 die Streichung des Absatzes. Gleiches gilt für den reduzierten Tarif der Verbrauchsgebühr. Diese soll zwar weiterhin vom Grad der Verschmutzung der Abwässer abhängig sein. Statt eines Bonussystems für geringen Beschmutzungsgrad soll ein Malussystem bei höherer Verschmutzung zum Tragen kommen.

Vertrag nichtig

Das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Simmental holte daraufhin einen Fachbericht des Amtes für Wasser und Abfall des Kantons Bern ein. Gestützt darauf fällte das Regierungsstatthalteramt seinen Entscheid: Der Punkt des zwischen den beiden Parteien abgeschlossenen Vertrags, welcher dem Chemieunternehmen die Anschluss- und Verbrauchsgebühren um die Hälfte reduziert, sei nichtig.

Vergünstigungen zulässig?

Die Nitrochemie AG zog dieses Urteil an das Verwaltungsgericht weiter. Auch die Einwohnergemeinde ging vor die nächste Instanz. Dabei geht es auch darum. ob bei einer Nichtigkeit der betreffenden Absätze des Vertrages entgangene Gebühren der letzten Jahre nachträglich eingefordert werden können. Abgaberechtliche Vergünstigungen dürfen nur gewährt werden, soweit es der betreffende Rechtserlass zulässt», schreibt das Verwaltungsgericht nun in der Begründung seines Entscheids.

Die Nitrochemie hält den Vertrag für rechtmässig, da die Gebührenreduktion historisch begründet sei: Die Gegenleistung für die Gebührenre­duktion habe die Firma nämlich erbracht, in dem sie die arealinternen Leitungen und den Sammelkanal erstellt hat, welche in den ARA-Hauptkanal münden. Die Einwohnergemeinde Spiez ihrerseits hält an ihrem Standpunkt fest, dass diese Leitungen von Gesetzes wegen ohnehin von der Nitrochemie hätten erstellt werden müssen.

Gebührenreduktion

Das Verwaltungsgericht stuft die Leitungen auf dem Areal der Nitrochemie als Hausanschlüsse ein. Eigentum und Unterhalt der arealinternen Leitungen der Gemeinde zuzuweisen, sei unter diesen Umständen nicht praktikabel. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass inzwischen auch Wohnhäuser an der Niesenstrasse in Wimmis an die Leitungen der Nitrochemie angeschlossen sind. Die Firma war daher ohnehin verpflichtet, die arealinternen Leitungen und den Sammelkanal zu erstellen.

Welche Gründe zu den vertraglichen Sonderregelungen bei Anschluss- und Abwassergebühren geführt haben, liesse sich nicht mehr feststellen, sagt das Verwaltungsgericht. Die Gemeinde habe sich zweifellos treuwidrig verhalten, indem sie den Vertrag über die Abwassergebühren abgeschlossen hat und diesen einige Jahre später nicht mehr gelten lassen will. Die Nitrochemie AG ihrerseits muss zukünftig gemäss Entscheid des Verwaltungsgerichtes die vollen Abwassergebühren zahlen. (Berner Oberländer)