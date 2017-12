Erstwohnungen haben Priorität

«5000 Gäste weniger»

Der frisch gewählte Gemeinderat will in der neuen Legislatur ab 1. Januar 2018 gleich offensiv mit einem Infoanlass starten. Am 23. Januar steht eine Orientierung über die Dorfgestaltung an. Die Bergbahnen Lenk informieren gleichzeitig über ihr Beschneiungsprojekt am Betelberg.



Das nach der TALK-Absage von Lenk-Simmental Tourismus (LST) Ende März abgebrochene Projekt FIT 2020 soll nach einer Denkpause wiederbelebt werden, informierte Gemeinderat Hansjörg Schneider. Der Gemeinderat und Verwaltungsrat von LST wollen das Projekt in geänderter Form weiterführen. In Zukunft ist eine Verschlankung mit einem kleineren Lenkungsausschuss vorgesehen. Toni Hänni als neuer Projektleiter und -entwickler wird auch beim Kanton für einen Geldbetrag vorstellig werden.



Die grundsätzlichen Kooperationsverträge von LST mit TALK (Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg) und GST (Gstaad-Saanenland Tourismus) sind unter Dach und Fach (wir haben berichtet). Der Rückfluss der Beherbergungsabgaben vom Kanton geht zu TALK, an welche LST einen Teil ihrer Aufgaben abgetreten hat. Die Form der Leistungen, welche TALK an LST zurückgibt, muss noch definiert werden. Das betätigt auch Adrian Studer, leitender Geschäftsführer von Beco Berner Wirtschaft.



Die Arbeiten am Wallbach­becken des Lenker Freibads sind nach zügigem Vorankommen wetterbedingt eingestellt und auf den Frühling verschoben worden. Dann wird auch der Beckenboden eingeschweisst. Bis jetzt sind die Bassinwände zusammengeschweisst worden. Ein Teil der Beckenumrandung konnte gefüllt werden. Im Frühsommer 2018 wird das Becken eingeweiht, informierte Schneider. Der Ausfall des Aussenbereichs im Lenker Bad letzten Sommer hat sich ausgewirkt: «Wir hatten 5000 Gäste weniger», so Schneider. sp