Häuserbau klar abgelehnt

Von der Lowa Schuhe AG bis zur dreifachen Weltmeisterin

Der Mattner Gemeinderat Werner Gartenmann nahm vor der Gemeindeversammlung folgende Ehrungen vor: Lowa Schuhe AG als beste Marke und bester Hersteller; Willy Wade für den 3. Rang an den Satus-Verbandsmeisterschaften im Leichtathletikmehrkampf; Jugendfeuerwehr Bödeli als Vize-Schweizer-Meister; Christoph Seiler für den 2. Rang in der Hauptklasse und Willi Seiler für den gleichen Rang in der Plauschklasse bei den Skibock-Schweizer-Meisterschaften; Judith Graf als dreifache Weltmeisterin an den FIS World Criterium Masters; Josef Dossenbach für den Verbandsmeistertitel bei den kantonalen Armbrustschützen; Esther Aeschimann und Teamkolleginnen als Tennis-Schweizer-Meisterinnen 50+; Michael Tschiemer für die Goldmedaille beim Modellhelifliegen; der Jodlerklub für die Bestnote am Jodlerfest in Brig; Kurt Bühler für 40 Alpsommer auf der Alp Aellgäu-Scherpfenberg; der Curling-Club für Rang 2 an den Schweizer Eisenbahner-Curling-Meisterschaften und Rugenbräu AG für die 4 Auszeichnungen. ae