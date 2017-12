Johnny Hallydays Liebe zu Gstaad

Johnny Hallyday liebte das ­Leben als Star. Da gehören auch Ferien in noblen Ferienorten ­dazu. Eine besondere Anziehungskraft übte Gstaad auf den verstorbenen Rocksänger aus. Im Archiv der Bildagentur Keystone sind Bilder aus dem Jahr 1968 zu ­finden, die ihn beim Schneemann-Bauen im verschneiten Saanenland zeigen. Auf einem weiteren Bild ist der elegante Hallyday in Begleitung von mehreren Männern vor dem Bahnhof Gstaad zu sehen.

Auch in den Jahren darauf verbrachte er seine Winterferien regelmässig in Gstaad. Schliesslich entschloss er sich, im Berner Ferienort ein Chalet zu kaufen. Von 2005 bis 2013 war er in der Gemeinde Saanen, zu welcher Gstaad gehört, angemeldet. Der Grund dafür war aber nicht allein die schöne Landschaft. Dank dieser Verlegung seiner Schriften konnte Hallyday von der Pauschalbesteuerung profitieren. Was in Frankreich zu heftiger Kritik führte.

Diese verstummte erst, als er 2013 mit seiner Familie in die USA zog. Schliesslich verkaufte er im Jahr 2015 für rund 10 Millionen sein Chalet. Dennoch kehrte er nach Gstaad zurück. Verbrieft ist, dass er zuletzt an Weihnachten 2015 in Gstaad weilte.

(sny)