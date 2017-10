Lastwagen umgekippt – Lenker schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11.45 Uhr: In der Autobahnausfahrt Interlaken-Ost befuhr ein Lastwagen die Ausfahrt in Richtung Lindenallee. Aus noch zu klärenden Gründen kippte der Lastwagen in der dortigen Rechtskurve nach links und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der Lastwagenlenker wurde beim Unfall schwer verletzt und musste durch Angehörige der Feuerwehr Bödeli aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde nach der Erstbetreuung durch ein Ambulanzteam mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag.

Zur Bergung des Lastwagens wurde ein Kran aufgeboten. Die Autobahnausfahrt Interlaken-Ost musste während der Dauer der Unfallarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (chh/pd)