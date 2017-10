Letzte Fahnenübernahme der Train-Kolonne 9

Nach der Musterung der 45 Freiberger und Mulis sowie der drei Eidgenossen (Offizierspferde) in der Armeeanlage in Balm marschierten oder ritten 114 Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere durch Meiringen zum Alpbach-Parkplatz, wo die offizielle Fahnenübernahme für den letzten Wiederholungskurs (WK) der Train-Kolonne 9 stattfand.

Major Simon Zysset, Bataillonskommandant-Stellvertreter, begrüsste nach dem Fahnenmarsch die Truppe und die zahlreichen Schaulustigen. Mit einem Blick auf die aktuellen Ereignisse in der Welt ist er von der Notwendigkeit einer gut funktionierenden Schweizer Armee überzeugt. Er wünschte der Einheit einen strengen und ereignisreichen WK.

Die Truppe wird nebst dem Festigen der Grundausbildung Transport- und Sicherungsaufgaben unter erschwerten Bedingungen trainieren. Nach dem Abspielen der Landeshymne setzte sich der Zug in Bewegung Richtung Gadmen, wo Orts-Quartiermeister Max Bosshard mit Maskottchen «Barry von Nessental» für Unterkunft gesorgt hatte.

«Erst das Tier, ...»

«... dann der Mann.» Mit dieser Devise erinnerte Major Zysset an den Geist, der in der Einheit gelebt werde. Wenn vor einigen Jahrzehnten noch die meisten Trainsoldaten und -offiziere mit eigenen Pferden einrückten, sind dies heute nur noch zehn bis fünfzehn Prozent. Die meisten Tiere werden von Pferdehaltern, Züchtern und Händlern für den Armeedienst gestellt. Die Fahnenrückgabe wird in Burgdorf erfolgen. (Berner Oberländer)