«Nächstes Jahr gerne wieder, doch . . .»

«Die 1987 von Katharina Hardy ­gegründeten Musikwochen für ernsthaft musizierende Kinder und Jugendliche im Walliser Dorf Goppisberg waren vom Gedanken geleitet, das instrumentale Können von jungen Talenten in den Schulferien während dreier Wochen intensiv zu fördern.»

Das sagt ihre Tochter und organisatorische Leiterin Piroska Spiegel Nyffenegger. 1991 nahmen die Musikwochen internationalen Charakter an. Seither beteiligen sich daran Gastlehrer und -lehrerinnen mit Musikschülerinnen und -schülern aus der Schweiz, Ungarn, Israel, Russland, Deutschland, Armenien, den USA und Belgien.

Erfreut über Hilfsbereitschaft

«Als wir die Musiklager 19 Jahre in Grächen VS durchführten, die Teilnehmenden auf drei Hotels verteilen mussten und das Schulhaus demnächst renoviert wird, fragten wir bei Spiez Tourismus nach geeigneteren Möglichkeiten», so Piroska Spiegel. «Schon kurze Zeit danach meldete sich das ABZ», ergänzt sie und ihre Augen leuchten, wenn sie auf die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft im Oberland verweist.

«Wir unterstützen die Organisatoren nach Kräften.»Nicole Wyss, Leiterin Infocenter

Sorgen machen Piroska Spiegel dagegen die doppelt so hohen Kosten im Kanton Bern wie im Wallis. Die drei Generationen arbeiten ehrenamtlich. Es sind dies ihre Tochter Deborah Spiegel als musikalische Leiterin und Konzertmeisterin, ihr Mann Bruno Nyffenegger als technischer Leiter und die Grossmutter und Festivalgründerin Katharina Hardy zusammen mit Raphael und Ronny Spiegel. Zudem begnügen sich die Musikpädagogen mit Spesen.

Trotzdem ist Piroska Spiegel unsicher, ob der Anlass nächstes Jahr nochmals durchgeführt werden kann. «Wir kämen gerne wieder und haben hier grossartige Sponsoren gefunden», sagt sie, «doch allein in diesem Jahr fehlen uns zur schwarzen Null noch 20 000 Franken.»

«Wir freuen uns sehr am erweiterten Musikprogramm in Spiez und unterstützen die Organisatoren nach Kräften», sagt Nicole Wyss, Leiterin des hiesigen In­focenters. «Einerseits, weil sie ­Logiernächte generieren, andererseits sind die Kinder und Jugendlichen potenzielle künftige Gäste.» Deshalb hofft Nicole Wyss, das Musikfestival würde auch nächstes Jahr in Spiez durchgeführt.



www.goppisberger­musikwochen.ch (Berner Oberländer)