Polizei büsst 122 Temposünder

MOTO2000+: So nennt die Kantonspolizei Bern die Verkehrssicherheitsaktion, in deren Rahmen sie am Samstag im Berner Oberland eine gezielte Grosskontrolle durchgeführt hat. Im Grimselgebiet bei Tschingelmad sowie am Sustenpass, Höhe Steingletscher und Eygräbli, kontrollierten Polizisten die Geschwindigkeit sowie der Zustand der vorbeifahrenden Fahrzeuge.

Insgesamt 1479 Fahrzeuge wurden kontrolliert: Das Fazit: Zwölf Lenker wurden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt, darunter ein Motorradfahrer, welcher nach Abzug des Toleranzwertes mit 122 km/h statt der erlaubten 80 hm/h unterwegs war. Ihm wurde der Führerausweis noch vor Ort abgenommen.

Zudem wird ein Motorradlenker angezeigt, weil sein Fahrzeug nicht in vorschriftsgemässem Zustand war. Ausserdem wurden 122 Ordnungsbussen ausgestellt.

Die Kantonspolizei Bern kündigte am Sonntagnachmittag in einem Communiqué an, im Bereich der Pässe weitere Verkehrskontrollen und insbesondere Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. (chh/pd)