Preis von Musikern fürs BeO

Der neu geschaffene Preis des Vereins Musikschaffende Schweiz wurde Radio BeO für die Förderung von Schweizer Musikerinnen und Musiker und für den hohen Anteil an Schweizer Musik im Programm verliehen. Die Oberländer erhielten ein aus Schweizer Holz geschnitztes Radio, das von der Brienzer Firma Trauffer Holzspielwaren AG angefertigt wurde. «Es ist eine grosse Ehre, einen solchen Preis zu erhalten», sagt Martin Muerner, Geschäftsleiter von Radio BeO.

«Die Verleihung dieses Preises an Radio BeO zeigt, dass unser jahrelanges Engagement für Schweizer Musikerinnen und Schweizer Musiker erkannt und belohnt wird.» Gemäss eigenen Angaben beträgt der Anteil von Schweizer Musik am gesamten Musikprogramm 20 Prozent. Der Durchschnitt der konzessionierten Privatradios in der Deutschweiz liege bei 9 Prozent.

Verband der Musiker

Der Verein Musikschaffende Schweiz ist der Berufsverband der Schweizer Interpreten und Urheber aus dem Genre Pop, Rock, Hip-Hop und Elektro. Cécile Drexel, Geschäftsleiterin von Musikschaffende Schweiz begründet die Schaffung dieses neuen Preises wie folgt: «Wir möchten mit diesem Preis zukünftig Radio-Stationen auszeichnen, die sich in besonderem Masse für Schweizer Musik einsetzen und ihr einen entsprechend prominenten Sendeplatz schenken.» (pd)