Schilthorn im Kleinformat

«Wir sind stolz, dass das weltweit erste Bergdrehrestaurant Piz Gloria in der Swissminiatur einen so prominenten Platz erhalten hat», erklärt Alan Ramsay (rechts), Leiter Verkauf der Schilthornbahn AG, gemäss einer Mitteilung des Bahnunternehmens.

Gemeinsam mit geladenen Gästen und Joël Vuigner, Vizedirektor Swissminiatur (links), wurde am Sonntag das Modell, im Massstab 1:25, in Handarbeit von Michel Dubois erstellt, eingeweiht. Das Modell gefiel dem Team der Schilthornbahn so gut, dass es gleich ein zweites Modell bestellt hat, das nun auf dem Schilthorn ausgestellt ist. (pd)