Schon wieder: Auto zwischen Bahnschranken eingeklemmt

Eine Szene wie aus einem Hollywoodfilm ereignete sich am Montagabend auf einem Bahnübergang in Interlaken. Die Bahnschranken sind geschlossen, der Zug naht - und doch ist da noch eine schwarze Mercedes-Limousine mitten auf dem Gleis. Vorne und hinten sind die Barrieren. Passanten fordern den Fahrer lautstark zum Verlassen des Fahrzeuges auf, werden immer lauter, während der Zug näherkommt. Die Autotür wird aufgerissen - und in diesem Moment wird erst klar, dass der Zug noch bremsen kann.

Auf dem Video einer Leserreporterin von «20 Minuten» ist die spektakuläre Szene festgehalten. Der Fahrer hatte somit grosses Glück im Unglück. Dank dem stehenden Zug konnte die Bahnschranke in der Folge angehoben und der schwarze Mercedes aus der misslichen Lage befreit werden.

Bahnschranken in Interlaken ein Problem?

Nicht zum ersten Mal ereignete sich an jenem Bahnübergang ein solcher Vorfall - erst letzte Woche rammte ein SBB-Zug einen Personenwagen an ein- und derselben Bahnschranke. Glücklicherweise konnten die Passagiere den Wagen auch da rechtzeitig verlassen. Zwei weitere Bahnübergänge in Interlaken führten in jüngster Zeit ebenfalls bereits zu teils schlimmeren Unfällen.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Unfall und sagt, dass die Mitteilung bei ihnen am Montagmittag um 12.50 Uhr eingegangen sei. Das Auto habe ein ausländisches Kontrollschild. Diese lege den Verdacht nahe, dass es sich beim Fahrer um einen Touristen gehandelt hätte. «Beim Vorfall wurde niemand verletzt», wird aber ebenfalls bestätigt. Der Sachschaden an der Bahnschranke sei gering. (jaw)