Drei Kollisionen auf Bahnübergängen innerhalb eines Jahres. Hinzu ­kommen Szenen wie jene am Montagabend, wieder bei der Schranke an der Marktgasse, als ein Zug noch vor dem eingeklemmten Mietwagen stoppen konnte. Auch in Burglauenen blieben unlängst Touristen zwischen den Bahnschranken stecken, wie mir ein Bild in den sozialen Medien zeigte.

Wo wir beim Thema soziale Medien sind: Beispiele gefällig, was zu diesen Vorfällen zu lesen war? «Der Tourist-Idiot gehört in die geschlossene Psychiatrie!» heisst es. Oder: «Das sind steinreiche Säcke, die auch noch den IS unterstützen!», oder: «Denken die, dass Verkehrsregeln nur für Einheimische gelten?» Ein Nutzer fabulierte gar von der «linken Regierung», die den Besuch solcher Touristen hier ermögliche. Mein Lieblingskommentar war aber jener, wonach die guten Touristen einfach das Geld hierherschicken und zu Hause bleiben sollten. Möglicherweise wurde sich der Schreiber später seiner Einfältigkeit bewusst – der Kommentar zumindest ist inzwischen gelöscht.

So sind wir also, wir gastfreundlichen Oberländer, die wir fast ausnahmslos alle vom Tourismus leben – bravo. Applaus. Eine oft gestellte Frage lautet auch: «Was würden die denken, wenn wir uns bei ihnen zu Hause so aufführen würden?» Nun: Gibt es in Saudi­arabien, den Emiraten oder Kuwait ewiges Eis wie auf dem Jungfraujoch, gleich darunter Seen, die zum Bad einladen, umgeben von Bergen mit solcher Aussicht, die obendrein auch noch unvergessliche Wanderungen ermöglichen – und dies alles bei angenehmen klimatischen Bedingungen? Dass die Araber bei uns Ferien machen und nicht umgekehrt, kommt ja nicht von ungefähr.

Eine kurze Recherche zeigte mir auf, dass es zum Beispiel in Kuwait keine Eisenbahnen gibt. Das Touristenpaar, das letzten Herbst an der Postgasse mit dem Schrecken davonkam, hatte also zuvor höchstwahrscheinlich noch nie einen Bahnübergang mit eigenen Augen gesehen, was ihr Missgeschick zumindest teilweise erklären würde. Doch wer handelt nun? Wie hier zu lesen ist, legt die BLS bereits höchsten Wert auf die Sicherheit, und gemäss einem TeleBärn-Beitrag fühlt sich Interlaken Tourismus nicht dafür zuständig, zusätzliche Sicherheitsmassnahmen zu ini­tiieren. Aber: Jemand muss handeln. Von mir aus auch die Autovermieter mit Kursen. Der erste tödliche Unfall scheint mir nur eine Frage der Zeit. (Berner Oberländer)