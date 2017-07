Susten: Verkehr wird nur bedingt behindert

Trotz des regen Urlaubsverkehrs kommt es am Sustenpass im Bereich des in der Sanierung befindlichen Wasserfalltunnels nicht zu aussergewöhnlichen Staus oder Wartezeiten. Ausnahme bilden die nächtlichen Stunden, während deren noch bis zum 11. August die Tunnelabdichtungen montiert werden.

Da wird die Baustelle während maximal einer Stunde für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt. In den nächsten Tagen wird der fast 20 Tonnen schwere Schalwagen in die Galerie eingefahren, was ebenfalls zu einer kurzfristigen Sperrung führen wird.

Über den Stand der wegen Wintereinbrüchen erst Mitte Mai mit zwei Wochen Rückstand begonnenen Sanierungsarbeiten zeigt sich der zuständige Projektleiter Paride Pizzoferrato vom Oberingenieurkreis I zufrieden: «Es ist uns gelungen, die Verspätung gänzlich aufzuholen, und wir hoffen, die Sanierung wie geplant bis Ende Oktober abschliessen zu können.»

Vor einem Jahr wurde bereits der weiter unten liegende Gschlettertunnel total saniert (wir haben berichtet). 2018 folgt dann die Revision des untersten Bäreggtunnels unterhalb des Steingletschers – dies im Rahmen der mit sechs Millionen Franken veranschlagten Tunnelgesamt­sanierung am Sustenpass. (Berner Oberländer)