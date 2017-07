Töffunfall auf der Grimselstrasse fordert Todesopfer

Am Samstag um 10.50 Uhr kollidierten in Willigen ein Motorrad und ein Auto. Der Töfffahrer und seine Beifahrerin stürzten und prallten im Bereich des Ortsausgangs Willigen in Richtung Innertkirchen auf der linken Strassenrandseite in Wehrsteine. Wie es zum Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge kommen konnte, ist noch unklar.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom frühen Samstagabend erlitt die Beifahrerin beim Unfall tödliche Verletzungen. Der 27-jährige Motorradlenker wurde schwer verletzt und musste durch die Rettungskräfte mit der Air-Glaciers ins Spital geflogen werden. Die Autoinsassen blieben unverletzt.

Infolge der Rettungs- und Unfallarbeiten war die Hauptstrasse zwischen Meiringen und Innertkirchen zwischenzeitlich komplett gesperrt. Dies hatte zur Folge, dass auch die Passstrassen Grimsel und Susten nicht zugänglich waren. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Verkehr wechselseitig passieren. (chh/mb/pkb)