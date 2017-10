Treppen sind nicht gleich Treppen

Kernpunkt der Auseinandersetzung ist die Frage, ob beim Verkauf einer Ferienwohnung an ausländische Personen der maximal bewilligbaren Nettowohnfläche von 250 Quadratmetern die Fläche der Innentreppen dazu zählt oder nicht.

So schrieb das zuständige Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli in seiner Feststellungsverfügung vom 22. November letzten Jahres, dass gestützt auf das Prinzip von Treu und Glauben und die der Gesuchstellerin in Vergangenheit erteilten Auskünfte bei den verbleibenden Chalets der Überbauung Bergwelt die Innentreppen nicht an die Nettowohnfläche angerechnet werden.

Und: «Aus den gleichen Überlegungen ist die von der Gesuchstellerin eingereichte Planungsvariante für das Chalet Turmalin nach Abzug der Flächen der Innentreppe unter dem Vorbehalt bewilligungsfähig, dass die gesamte anrechenbare Nettowohnfläche des Chalets die maximal bewilligbare Nettowohnfläche von 250 Quadratmetern nicht übersteigt.»

Zwei Abweisungsanträge

Gegen diese Verfügung hat das Bundesamt für Justiz am 23. Dezember 2016 Verwaltungsbeschwerde erhoben. Das Rechtsbegehren forderte, dass die erwähnten Punkte der Verfügung aufzuheben seien und festzustellen sei, dass Personen im Ausland den Erwerb von Chalets der Überbauung Bergwelt als ­Ferienwohnungen nicht bewilligt werden könne, soweit deren Nettowohnflächen die zulässige Fläche übersteige.

In ihrer Beschwerdeantwort beantragte die HRS Real Estate AG als Bauherrschaft zwei Monate später, die Beschwerde des Bundesamtes für Justiz sei abzuweisen. Auch die Einwohnergemeinde beantragte die Abweisung der Beschwerde.

«Treppen unterscheiden sich»

In seinen Erwägungen stellt das Verwaltungsgericht des Kantons Bern fest, dass zur Nettowohnfläche sämtliche bewohnbaren Innenräume wie Küche, Badezimmer, Hausflur, nicht aber Balkone, Treppenhäuser, Keller und Estriche gehören. Aber: «Treppen unterscheiden sich von Treppenhäusern in Mehrfamilienhäusern, die sich ausserhalb des eigentlichen Wohnbereichs befinden und in der Regel von mehreren Parteien benutzt werden.»

So seien interne Treppen als bewohnbare Innen­räume grundsätzlich an die Nettowohnfläche anzurechnen, schreibt das Verwaltungsgericht. Dieses heisst somit die Beschwerde des Bundesamtes für Justiz gut und hebt die strittigen Ziffern 2 und 3 der Verfügung des Regierungsstatthalteramtes auf.

«Auskunft war ein Versehen»

Und was sagt das betroffene Regierungsstatthalteramt zu diesem Urteil des Verwaltungsgerichts? Der stellvertretende Regierungsstatthalter Sandro Wegmüller auf Anfrage: «Wir halten fest, dass die interne Treppenfläche mit eingerechnet werden muss.

Doch nach Treu und Glauben konnte die HRS Real Estate AG von unseren früher erteilten Auskünften in einem konkreten Fall davon ausgehen, dass die interne Treppe nicht eingerechnet werden muss. Diese Auskunft war ein Versehen. Wir nehmen den Entscheid des Verwaltungsgerichts zur Kenntnis und akzeptieren ihn.»

Damit sei aber nicht etwa ein Präjudizfall entstanden, sagt Sandro Wegmüller. «Nach Treu und Glauben kann man auch künftig auf unsere Auskünfte vertrauen.»

Vor Bundesgericht?

Projektleiter Daniel Neuenschwander von der Gümliger HRS Real Estate AG konnte gestern für eine Stellungnahme nicht erreicht werden. Stefan Kunz als Rechtsvertreter der Bauherrschaft bestätigte aber: «Höchstwahrscheinlich wird das Geschäft zum Bundesgericht weitergezogen.» Die Frist dafür läuft bis zum 18. Oktober. (Berner Oberländer)