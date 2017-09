Von katastrophal bis rekordverdächtig

Kurz und gut: Ein Drittel der 26 permanent in ihren Refugien arbeitenden SAC-Hüttenwarte in den Berner Alpen erfreute sich einer guten Sommersaison, ein Drittel erlebte eine durchschnittliche solche, und ein Drittel hatte zum Teil grosse Einbussen.

Nach wie vor leben sie ihren Jugendtraum, Hans und Hildi Hostettler. Ihre zehnte Sommersaison als Hüttenwarte der Blümlisalphütte war indes weniger traumhaft. Nach zwei Jahren mit je fast 5500 Übernachtungen kommt die landesweit am höchsten frequentierte SAC-Sommerhütte in diesem Sommer auf rund 4700, was einem Einbruch von fast 20 Prozent entspricht. «Es war unsere bisher schlechteste Saison da oben», so Hans Hostettler, der sich angesichts des ausgesprochen unsteten Wetters trotzdem zufrieden zeigt.

Hoffen auf die letzten Tage

Nicole Müller von der Trifthütte bringt es auf den Punkt: «Der Sommer war von zwei gegensätzlichen Wettercharakteren geprägt. Während es oft sehr heiss und gewitterhaft war, gab es auch jeden Monat mindestens einmal eine ordentliche Ladung Schnee. Aber vielleicht können wir die mittelmässigen Übernachtungsfrequenzen bis zur Einwinterung Mitte Oktober noch etwas aufrunden.»

Auch Fränzi Vontobel von der Gaulihütte zieht eine negative Bilanz: «Diesen Sommer war der Wurm drin. Oft waren Gewitter und Schlechtwetter angekündigt, und dann war es dennoch schön; so kamen denn auch die Leute nicht. Wir haben 27 Prozent weniger Umsatz als letztes Jahr.»

Für Cyrille Zwicky war der Sommer in der Dossenhütte «schlicht katastrophal – die schlechteste meiner bisher 17 Saisons da oben. Gewittrige Wochenenden und schlechte Tourenbedingungen sind die Hauptursache dafür.»

«Ein sehr gutes Resultat, wenn man bedenkt, dass wir am 10.?August bereits zum ersten Mal Schnee hatten – vom September ganz zu schweigen.»Bernhard Winkler, Fründenhütte

Einen schwierigen Einstand erwischte auch Stefan Hablützel, der neue Hüttenwart der Lau­teraarhütte. In Zahlen ausgedrückt sind dies 580 anstatt rund 850 Übernachtungen: «Im September hatte ich gerade mal 14 Gäste.» Ebenfalls durchzogen war der Sommer für die Wildstrubelhütte: «Wir spürten gut, dass die Bergbahn von Crans-Montana her den ganzen Sommer wegen Revisionen nicht in Betrieb war. Dazu kamen die ­vielen Absagen im September wegen des vielen Schnees», so Hüttenwartin Katja Heiniger.

Unter dem Durchschnitt schliesst die Glecksteinhütte ab – «dies nach einem September zum Vergessen», ergänzt Hüttenwart Christian Bleuer. Und auch Hans und Vreni Winterberger hatten in ihrem zehnten Jahr als Fins­teraarhorn-Hüttenwarte keinen Grund zum Jubeln: «Immerhin war es besser als letztes Jahr, das unser schlechtestes war.»

Auch zufriedene Gesichter

Weniger betroffen von den Launen des Wetters waren offenbar die zwei über Gletschern thronenden Hütten Konkordia und Hollandia. «Wir hatten unser bestes Jahresergebnis bisher», sagt Egon Feller nach seiner sechsten Sommersaison in der Hollandiahütte. Und auch Konkordiawart Christoph Sager hat bei den Übernachtungen «erstmals seit fünf Jahren wieder die 6000er-Marke geknackt». Sehr zufrieden zeigt sich auch Bernhard Winkler von der Fründenhütte: «Mit fast 2000 Logiernächten sind wir über dem Durchschnitt. Das ist ein sehr gutes Resultat, wenn man bedenkt, dass wir am 10. August bereits zum ersten Mal Schnee hatten – vom September ganz zu schweigen.»

25 Jahre Lämmerenhütte

Dann gibt es noch diejenigen mit ausgeglichener Bilanz; unter ­ihnen Marianne Stalder nach ihrer 18. Saison in der Geltenhütte: «Kein Spitzenjahr, aber es ist zufriedenstellend.» Ihren 22. Sommer in der Windegg­hütte schliessen Monika und Walter Lüthi mit einem durchschnittlichen Ergebnis ab, «dies, obwohl ab Mitte August gar nichts mehr ging».

Zufrieden zeigen sich auch Barbara und Christian Wäfler in der Lämmerenhütte, die schweizweit zu den drei meistfrequentierten SAC-Hütten gehört. In ihrem 25. Hüttenjahr ernteten sie von den Gästen viel Lob für die neu ausgebaute Hütte. Wäflers hoffen, die Saison Mitte Monat mit 6000 Übernachtungen abschliessen zu können. Bemerkenswert: In diesen 25 Jahren haben bei Wäflers rund 150 000 Hüttengäste übernachtet – das ist landesweit ein Rekord. (Berner Oberländer)