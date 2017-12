Wahlen knapp vor Eklat

Gemeindepräsident Beat Studer konnte am Freitagabend 40 Stimmbürger im Gemeindehaus begrüssen. Das Budget 2018 wurde vom zuständigen Ressortvorstand Beat Rolli vorgestellt. Es basiert auf einer Steueranlage von 2,04 Einheiten und Liegenschaftssteuern von 1,5 Promille. Bei den Spezialfinanzierungen werden die Wassergebühren erhöht. Das Minus von 1551 Franken im allgemeinen Haushalt wird durch das Plus von 3603 Franken bei den Spezialfinanzierungen aufgefangen, sodass der Gesamthaushalt mit einem Ertragsüberschuss von 2052 Franken prognostiziert wurde. Das Eigenkapital betrug Anfang 2017 342 780 Franken.

Steuerreduktion abgelehnt

Ein Gemeindebürger stellte den Antrag auf eine reduzierte Steueranlage von 1,90 Einheiten mit der Begründung, dass die ­seinerzeitige Festsetzung des Steuerfusses von 2,04 Einheiten zwecks Sanierung der Gemeindefinanzen erfolgt sei. Niederried stehe im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden nicht attraktiv da. Der Antrag fand keine Mehrheit – der gemeinderätliche Antrag wurde mit 29 Ja gegen 9 Nein-Stimmen gutgeheissen. Das Investitionsbudget von 222 500 Franken wurde ebenso zur Kenntnis genommen wie der von der Kantonalen Planungsgruppe (KPG) erstellte Finanzplan 2018 bis 2022. Im Kommentar hielt die KPG fest, dass die zukünftige Finanzlage in einem fragilen Gleichgewicht stehe.

Bei der Neufassung des Personalreglementes aus dem Jahr 1999 ging es darum, zahlreiche Änderungen aus kantonalen ­Reglementen zu aktualisieren. Gleichzeitig beantragt der Gemeinderat, seine Entschädigung auf ein zeitgemässes, dem Arbeitsaufwand entsprechendes Niveau anzuheben. Die beantragte Vergütung von 6000 Franken pro Jahr für ein Ratsmitglied und 8000 Franken für den Präsidenten löste eine heftige Debatte aus. Der Antrag musste zweigeteilt abgestimmt werden. Die Neufassung der Mitarbeiterregelungen passierte problemlos mit 38 Ja-Stimmen. Die Anhebung der Gemeinderatsentschädigung fand eine knappe Mehrheit von 17 Ja-Stimmen bei 15 Nein.

Prozedere passte nicht allen

Was zuerst nach einer formellen Wiederwahl aussah, führte plötzlich zu hitzigen Diskussionen, teilweise auf persönlichem Niveau, und musste durch den Präsidenten mit einem Sitzungsunterbruch und mit einer ge­heimen Abstimmung entschärft werden. Aber der Reihe nach.

Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Teilrevision der Gemeindeordnung sieht die Auflösung der ständigen technischen Kommission vor mit der Begründung, dass mit der Einberufung von Ad-hoc-Kommissionen situativ und problemorientiert Fachleute zur Unterstützung des Gemeinderates einberufen werden können. Einige Votanten befürchteten dabei einen Abbau ihrer demokratischen Rechte und eine unerwünschte Machtkonzentration. Die Revision wurde knapp mit 19 gegen 17 Stimmen angenommen.

Der bisherige Gemeindepräsident Beat Studer wurde in stiller Wahl für eine weitere Amtsdauer 2018 bis 2021 bestätigt. Die übrigen vier Mitglieder des Gemeinderates stellten sich in globo für eine Bestätigung ihrer Amtszeit bis 2020 respektive 2021 zur Verfügung. Das Vorgehen passte nicht allen und gipfelte in einem Gegenantrag mit zwei neuen Kandidaten. Die Situation geriet beinahe ausser Kontrolle, als der Gemeinderat aufgrund der Misstrauensvoten eine Demission in globo anbot. Studer verordnete eine Pause und liess eine geheime Abstimmung über alle sechs Kandidaten vorbereiten. Von den noch anwesenden 36 Stimmbürgern wurden alle Bisherigen im ersten Wahlgang mit einem Stimmenanteil klar über dem absoluten Mehr gewählt. Die Sprengkandidaten erhielten 13 und 8 Stimmen. (Berner Oberländer)