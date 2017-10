Was passierte mit dem Wanderer vor 4000 Jahren?

Mit Pfeil und Bogen bewaffnet stapfte er den Lötschenpass hinauf. Auf seine beschwerliche Reise war er gut vorbereitet. Seine Kutte bestand aus Leder, zusammengehalten von einer aus tierischen Fasern gedrehten Schnur mit einem Knopf aus Geweih. Bei sich hatte er ausserdem eine Tasche aus Birkenrinde, eine Proviantschachtel mit grobem Getreidemehl und einen Behälter aus Kuhhorn.

Wie er hiess, wohin genau es ihn trieb und was mit ihm passiert ist, weiss niemand. Denn der archaisch ausgerüstete Berggänger war vor gut 4000 Jahren im Gebiet rund um den Lötschenpass unterwegs. Seine Ausrüstung entdeckten Mitarbeiter des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern stückweise während der vergangenen fünf Jahre. Die letzten Fundstücke wurden nun diesen Sommer geborgen.

Es ist eine Bergausrüstung aus der Frühen Bronzezeit, welche die Archäologen sicherstellen konnten. Regula Gubler vom Archäologischen Dienst geht davon aus, dass das Fundensemble nun komplett ist. Dass womöglich noch die Leiche des Berggängers zum Vorschein kommt, sei eher unwahrscheinlich. Möglicherweise liefert aber die nun beginnende wissenschaftliche Aufarbeitung Anhaltspunkte, weshalb die Ausrüstung auf dem Lötschenpass liegen blieb und was genau mit dem einsamen Wanderer passiert sein könnte.

Gletscherschmelze sei Dank

Dass die Ausrüstung ausgerechnet jetzt – nach 4000 Jahren – entdeckt wurde, hat mit den klimatischen Bedingungen zu tun. Die Klimaerwärmung und das damit verbundene Verschwinden von Gletschern und Permafrost bringen Dinge zum Vorschein, die Jahrhunderte lang unter Schnee und Eis begraben lagen.

In den Alpen verbergen sich sehr wahrscheinlich noch zahlreiche weitere archäologische Schätze, die in nächster Zeit an die Oberfläche drängen. Regula Gubler rechnet, dass sich während den nächsten 10 bis 15 Jahren ein einmaliges Zeitfenster bietet, um solche Funde sicherzustellen.

Sobald die Fundstücke freiliegen, bietet sich allerdings nur kurz die Gelegenheit, um sie langfristig zu konservieren. Denn unter freiem Himmel zersetzen sich die Gegenstände rasch, vor allem jene aus Holz und Leder. Die Archäologen sind deshalb auch auf Tipps aus der Bevölkerung angewiesen, die zum Beispiel auf einer Wanderung einen Gegenstand entdecken. (Berner Zeitung)