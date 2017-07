Zwei Bündner bringen Farbe in die Hütte

«40 Jahre Bürotätigkeit in Athen waren genug; jetzt will ich endlich meine Kreativität und Kochleidenschaft in den Begen ausleben»: Die 64-jährige Ludivina Riedi brauchte letzten Herbst nicht lange, um sich mit ihrem um ein Jahr jüngeren Bruder Richard für die Pacht einer SAC-Hütte zu einigen. Einer ausgesprochen abgelegenen Hütte, der Schreckhornhütte, die nur mit einer vierstündigen Wanderung ab der Pfingstegg erreicht werden kann und gern von Alpinisten auf dem Weg zum schwierigsten Viertausender der Schweiz, aber auch ausdauernden Tagesgästen besucht wird.

Der Gymnasiallehrer hatte eh vor, etwas früher in Pension zu gehen. Als langjähriger Alpinist, der auf sämtlichen Viertausendern des Landes gestanden hat, suchte er eine neue Herausforderung für den Sommer, während er die kalte Jahreszeit gern in seiner zweiten Heimat Mallorca verbringt. «Vor längerer Zeit habe ich bereits die Maighelshütte am Oberalppass geführt – weiss also, was mir da oben wartet.»

Hilfreiche Grindelwalder

Angst vor dem Hüttenkoller hat das Geschwisterpaar keine: «Es gibt so viel zu tun, dass wir jeden Abend hundemüde ins Bett fallen», sagt Richard Riedi. Schon nur der Umgang mit der veralteten Hüttentechnik sei eine Knacknuss. «Wenn wie letzten Samstag bei 52 Gästen die gesamte Hüttenenergie ausfällt, dann läuft es schon mal rund.» Ent­sprechend froh und dankbar sind Riedis für die Unterstützung von Einheimischen, die ihnen bei der Suche nach einer kleinen Wohnung in Grindelwald, bei der Holzbeschaffung und vielem mehr ausgeholfen haben.

«Die Skischule von Grindelwaldsports hat uns in der Gletscherschlucht sogar kostenlos einen Container als Materialdepot zur Verfügung gestellt.» Auch die Warte der benachbarten Bäregg- und Glecksteinhütte stehen Riedis mit Rat und Tat bei. «All diese Gesten sind eine grosse Hilfe für unseren Start, denn die Logistik und die Technik da oben sind schon echte Herausforderungen», so Richard Riedi.

Griechisch und bündnerisch

Es scheint sich bereits weit her­umgesprochen zu haben, dass neue, sieben Sprachen beherrschende Warte die Schreckhornhütte betreuen; und seit zwei Wochen ist die Hütte auch dem SAC-Onlinereservationssystem angeschlossen. «Jedenfalls hatten wir in diesem ersten Monat da oben bereits weit über zweihundert Übernachtungen und fast hundert Tagesgäste», freuen sich Riedis.

Die gebürtigen Bündner Oberländer verwöhnen ihre Gäste mit ausgefallenen Speisen. So kocht Ludivina gern und fast täglich griechisch, bereitet frischen Kuchen und bietet Bündner Birnenbrot an. Und solange es hat, serviert Richard gewürzten Serranoschinken aus Mallorca – und nicht selten nach dem Essen einen Gratisschnaps.

Ende September geht die erste Sommersaison für Riedis über dem Unteren Eismeergletscher auf 2530 Meter Meereshöhe zu Ende. Richard Riedi: «Dann gehts für mich ab nach Mallorca.»

Nicht so schrecklich

Nur schon der «schrecklich schöne» vierstündige Hüttenweg ist nicht bloss ein grossartiges Erlebnis, sondern ein echtes Abenteuer. Mit gutem Schuhwerk, Trittsicherheit und möglichst wenig Höhenangst ist vor allem der Schlussteil des Hüttenzustiegs (T4) über die mit Stahlleitern und Kettenversetzten Felsbänder des Roten Gufer durchaus zu meistern.

Die der SAC-Sektion Basel gehörende Schreckhornhütte ist bereits die dritte Hütte: 1877 wurde die Schwarzegghütte gebaut, später die Strahlegghütte. Beide Hütten standen aber in lawinengefährdetem Gebiet, und so wurde vor 38 Jahren die Schreckhornhütte gebaut. Diese wurde bis zum letzten Herbst von Hans und Rosmarie Balmer geführt und in diesem Sommer von Richard Riedi übernommen. (Berner Oberländer)