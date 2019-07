Abenteuerrennen endet mit zwei Siegern

22 Stunden Timeout

Nach Erreichen der Bäregg (1775 m) entschlossen sich Maurer und von Känel, vorläufig dort zu bleiben: «Ich wurde während des X-Alps so oft verregnet, ich will das jetzt nicht mehr», sagte ein sichtlich müder Chrigel Maurer im Hinblick auf die nahenden Gewitter: «Entweder brauch ich jetzt einen starken Kaffee, oder ein Kissen.» Tatsächlich vereinbarten die beiden Führenden der Profiklasse eiinen Nichtangriffspakt, richteten sich in der Bäregg gemütlich ein, duschten, hingen ab, verfolgten das Rennen im Livetracking (Internet) und genossen den leckeren Bäreggkuchen. «Eine Art abgeänderter Haslikuchen», wie Bäregg-Pächter Heiri Büchler ergänzte.

Patrick von Känel kam abends aus dem tiefenentspannten Gähnen nicht mehr heraus, beiden waren die Strapazen der letzten drei Tage deutlich anzusehen. «Eh ja, immerhin haben wir fast 10'000 Höhenmeter Aufstieg hinter uns; allein am Donnerstag über 4500», lieferte Chrigel Maurer auch den glaubhaften Grund dafür. Am Abend erreichte auch Sepp Inniger als Dritter die Bäregg - und ein knapp halbes Dutzend weitererer Piloten der Challengekategorie. Die nächtlichen Sturmwinde hörten sich für die sportlichen Bäregg-Gäste schliesslich wie ein wohltuendes Meeresrauschen an.

Wenn die Dohlen fliegen....

Wie der Freitag aufgehört hat, so begann auch der Samstag: Erstmal Ausschlafen war angesagt. Mit weiteren eintreffenden Eigertour-Gladiatoren vergrösserte sich die Runde am Frühstückstisch schnell mal auf zwölf Mann. Der erste, den es nicht mehr auf der Bank hielt, war Hanes Kämpf.

Der deutlich Führende der Challengeklasse versuchte sein Glück für einen Flug zur Glecksteinhütte, beobachtet von vielen neugierigen und gespannten Augen aus der gemütlichen Gaststube. Als sich zwei Stunden später die Nebel lichteten, die Dohlen Thermik zu fliegen begannen und der Aufwind einsetzte, ging es plötzlich sehr schnell. Die genannten zwei Pro-Führenden beendeten ihren 22-stündigen «Sitzstreik», und ihnen folgend befanden sich binnen weniger Minuten alle in der Luft.