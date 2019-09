Adelboden: Bewilligung für Neubau eingetroffen

«Die Baubewilligung ist am Montag eingetroffen», antwortete am Dienstag Adelbodens Gemeinderatspräsident Markus Gempeler auf die Frage, wie der Stand des Baubewilligungsverfahrens für das Neubauprojekt Werkhof/Feuerwehrmagazin ist. Wann die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne über den Verpflichtungskredit von 7,156 Millionen Franken befinden werden, wird im Frühjahr nächsten Jahres entschieden. Dies teilte der Gemeinderat mit.