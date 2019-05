Adolf Stähli bleibt unvergessen

Auf den Skipisten von Zermatt erlitt der weitherum bekannte Komponist 1996 einen Herzinfarkt. Dank sofortiger ärztlicher Hilfe hat er ihn überlebt. Aber er konnte sich nie mehr ganz erholen. Am 31. Mai 1999 wurde er abberufen, aber sein Geist und seine Seele leben im musikalischen Erbgut weiter.

Adolf Stähli (1925–1999). (Foto: PD)

Die Gedenkfeier für geladene Gäste findet am Pfingstsamstag, 8. Juni, im Kirchgemeindehaus Klösterli in Oberhofen statt. Die Konzerte mit verschiedenen Formationen um 14 und 19.30 Uhr in der Halle am Riderbach sind bis auf ein paar Einzelplätze ausgebucht. Infos: www.jkoberhofen.ch