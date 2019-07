Adolf Zobrist gewinnt Alphornfestival

Bereits zum 18. Mal ging in Nendaz das internationale «Valais Drink Pure Alphornfestival» über die Bühne, schreiben die Veranstalter. Dabei traten 92 Bläser in 51 Formationen unter freiem Himmel zur Qualifikation für den offiziellen Alphornwettbewerb an. Die je 5 erstklassierten Solisten und Formationen traten dann auf der Plaine des Ecluses zum grossen Finale an.