Als die Brücke über dem «Fabriggärli» einbrach

Als Unterseen – die oberste Stadt an der Aare – 1979 ihren 700.Geburtstag feierte, waren alle anderen Aarestädte ans Fest geladen. Delegationen aus Thun, Bern, Aarberg, Büren an der Aare, Solothurn, Wangen an der Aare, Olten, Aarau, Brugg und Klingnau wurden am Interlakner Westbahnhof abgeholt und – die Stadtmusik voraus – in die historische Unterseener Altstadt geführt.