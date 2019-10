Alte Bekannte sollen den Flugplatz rocken

Für Volbeat wird es 2020 der fünfte Auftritt am Oberländer Metalfestival sein.

Zuletzt waren sie 2016 zu Besuch. Noch weniger lang muss man an den letzten Greenfield-Gig von Volbeat zurückdenken: Die Dänen waren 2018 als einer der Headliner am Start. Für sie wird es 2020 der fünfte Auftritt am Oberländer Metalfestival sein.

Das 16. Greenfield Festival findet vom 11. bis 13. Juni auf dem Flugplatz Interlaken statt. Weitere gemeldete Bands: Bring Me The Horizon; Disturbed; Heaven Shall Burn; Killswitch Engage; Babymetal; Of Mice & Men; Agnostic Front; Skindred; Hot Water Music; Thy Art Is Murder; August Burns Red; Jinjer; Betontod; Motionless In White; Lagwagon; Bury Tomorrow; Boston Manor.