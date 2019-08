Auf eigene Faust gespielt – bis der Blitz einschlug

Nachdem am Dienstagabend ein Golfspieler vom Blitz getroffen und schwer verletzt worden war, gab der Golfclub Gstaad-Saanenland am Mittwoch Folgendes bekannt: Der Golfclub-Manager hat um 16.30 Uhr entschieden, die Spielrunde wegen des aufziehenden Gewitters abzubrechen, was den Spielern mit dem Abfeuern von zwei Raketen kommuniziert wurde.