Ausgesetztes Baby weckt Erinnerungen

Die Befragungen der Mutter konnten Einiges klären: Das Mädchen kam lebend zur Welt. «Wir gehen davon aus, dass es nach der Geburt noch mehrere Stunden lebte», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei damals. Nach dem Tod bewahrte die Mutter den leblosen Körper ihres Babys längere Zeit bei sich zu Hause auf, bevor sie es zur Abfalldeponie brachte.

Mutter kam vor Gericht

Im Dezember 2014 wurde die Mutter in Thun vom Vorwurf der Kindstötung freigesprochen. Der Richter sprach sie aber der Störung des Totenfriedens schuldig, weil die junge Frau den Leichnam des Säuglings in eine Abfallmulde gelegt hatte.

Vor Gericht sagte die Frau aus, dass sie erst einen Monat vor der Geburt realisiert habe, dass sie schwanger sei. Sie stamme aus schwierigen Verhältnissen und habe sich niemandem anvertrauen können. Nachdem sie das Kind bei sich zu Hause geboren habe, habe sie gemerkt, dass das Baby nicht gut atme. Wenig später sei es gestorben. Sie habe das Baby im Garten begraben wollen, dies aber nicht gewagt. Deshalb habe sie es zur Abfalldeponie gebracht.

Baby auf Laden-Toilette

Im Juli 2013 fand eine Kundin auf einer Toilette im Coop Strättligen in Thun einen Säugling. Die Polizei brachte den wenige Tage alten Jungen ins Spital. Es ging ihm gesundheitlich gut, die Mutter war aber unauffindbar. In der Babytasche hatte sie jedoch einen Brief hinterlegt. Die Polizei ermittelte auf Hochtouren. Wenig später teilt die Polizei mit, dass die Mutter gefunden worden sei.

In der Folge erreichte das Thema Babyfenster die politische Diskussion auf regionaler und kantonaler Ebene – unter anderem wurde das Spital Thun beauftragt, die Möglichkeit eines Babyfensters zu prüfen. Aus ethischen und rechtlichen Gründen entschied man sich dagegen.

Babyfenster werden in der Schweiz in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind (SHMK) eingerichtet. Momentan gibt es acht Standorte, an denen sich Babyfenster befinden, nämlich in Bern (Lindenhofspital), Einsiedeln, Olten, Davos, Bellinzona, Zürich (Spital Zollikerberg), Basel (Bethesda-Spital) und seit 2018 auch im Wallis (Spital Sitten).