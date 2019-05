Aussteller beeindruckten mit kreativem Engagement

An der Lenk präsentierten sich vom Freitag bis zum Sonntag 66 Aussteller aus Gewerbe, Detailhandel, Dienstleistungen und Tourismus einer Vielzahl von Besuchern.

Das Motto «Zeitfenster» der 5. Gewerbeausstellung war zutreffend, vielseitig und vielfältig. In den beiden Ausstellungszelten wie auch auf dem grossen TEC-Parkplatz und in der Mehrzweckhalle zeigte das Lenker Gewerbe während der drei Tage mit Berufsstolz seine Visitenkarte. Herzblut und persönliche Berufsleidenschaft widerspiegelten sich an den 53 Ständen.