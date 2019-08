Ausverkauftes Seaside Festival startet mit Marc Sway

Die dritte Auflage des Open Airs in der Spiezer Bucht ist eröffnet: «Ihr sollt euch nicht einfach ein Konzert anhören, ich will mit euch ein Fest feiern», rief Marc Sway dem Publikum zur Eröffnung des Seaside Festivals zu. Getreu seinen brasilianischen Wurzeln startete der Pop-Soulsänger eine Samba-Party. Hauptacts am zweitägigen Festival, das mit je 10‘000 Besucherinnen ausverkauft ist, sind am Freitag Mark Forster und am Samstag Herbert Grönemeyer.»