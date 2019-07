Auto nach Unfall auf Dach gelandet

Am Donnerstagnachmittag gegen 13.20 Uhr geriet ein von Brienzwiler herkommendes Fahrzeug von der Brünigstrasse ab. In einer Linkskurve durchbrach das Auto die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, stürzte mehrere Meter einen Abhang hinunter und kam schliesslich im angrenzenden Wald auf dem Dach liegend zum Stillstand.