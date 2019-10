Auto prallt frontal in Reisecar

Am Donnerstag um 11.15 Uhr kam es in Lütschental zu einem schweren Unfall mit einem Reisecar und zwei Autos. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern prallte ein Autolenker, der auf der Hauptstrasse von Lütschental in Richtung Gündlischwand unterwegs war, im Bereich der Tschingeley frontal in einen entgegenkommenden Reisecar.