Baustart zum neuen Wasserkraftwerk erfolgt

Der am 6. Juni von der Gemeindeversammlung beschlossene 1,2-Millionen-Kredit für die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an einer neuen Aktiengesellschaft zeigte seine Folgen. Am Dienstag fand der offizielle Baustart für das Wasserkraftwerk Howald statt. Die neue AG wird von der Brunnengenossenschaft Wengi «Läheweid» und von der Einwohnergemeinde betrieben.