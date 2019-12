Bellamy Brothers auch nächstes Jahr wieder mit dabei

Gestern hat die JWE die Headliner für das 27. Truckerfestival vom 26. bis 28. Juni des nächsten Jahres bekannt gegeben. So werden an der American Country Night vom Samstag (27. Juni) die Bellamy Brothers auftreten – bereits zum 13. Mal. «Die Bellamy Brothers sind längst die Hausband des Festivals», sagt Marketingchefin Katja Rütti.

Erstmals nach Interlaken kommt Lee Brice. Der 40-jährige ehemalige American-Football-Spieler aus South Carolina schaffte vor zehn Jahren mit «Love Like Crazy» den Durchbruch in der Countryszene und schrieb in der Vergangenheit unter anderem auch Songs für Garth Brooks.

Mit Jessica Lynn empfangen die T&C-Veranstalter einen weiteren Headliner zum ersten Mal. Die 29-jährige New Yorkerin spielte schon zusammen mit Keith Urban und Thompson Square und schaffte mit «Crazy Idea» vor drei Jahren eine Platzierung in den US-Countrycharts.

Das Line-up für den Freitagabend und die fünf Aussenbühnen dürfte in einigen Wochen auch bekannt werden. Katja Rütti: «In welche Musikrichtung es nächstes Jahr in der Freitagnacht gehen wird, wollen wir jetzt noch nicht verraten.» Sicher ist, dass wiederum insgesamt über dreissig Livebands dabei sein werden. Auch die stark wachsende Linedance-Gemeinde wird 2020 auf ihre Kosten kommen.