Bereits das zweite Schlittenhunderennen abgesagt

Damit bleibt nur noch eine Chance auf Schlittenhunderennen im Berner Oberland in diesem Jahr: Die Rennen in Gadmen sind für den 22. und 23. Februar geplant. «Stand heute finden die Rennen statt», sagt OK-PräsidentThomas Huber. Die Situation sei aufgrund der Schneeverhältnisse aber auch im Gadmental prekär. Es komme nun darauf an, wie sich das Wetter in den nächsten zehn Tagen entwickelt. «Wir sind aber nach wie vor zuversichtlich und tun mit unseren Leuten alles dafür, dass die Rennen stattfinden können», so Huber.