Bundesrat segnet stärkere Wasserkraftnutzung ab

Nur in Ausnahmefällen kann eine Unterschreitung der Restwassermengen bewilligt werden. Bedingung dafür sind unter anderem geeignete Ausgleichsmassnahmen.

Konkret geht es um die Wasserkraftnutzung der Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen. Diese möchte seit Jahren ihre Anlagen erneuern und kämpft seit Mitte der 1990er Jahre um eine Konzessionserneuerung. Das Kraftwerk am Meiringer Alpbach steht seit über hundert Jahren.

Der Kanton Bern stellte sich Mitte Januar 2019 hinter den Schutz- und Nutzungsplan, wie aus einem entsprechenden Regierungsratsbeschluss hervorgeht. Vorbehalten blieb die Zustimmung durch den Bundesrat, die nun erfolgt ist.

Als Ausgleichsmassnahmen verzichtet die Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen auf die Nutzung der Wasserkraft im Oberen Alpbach zwischen Mägisalp und Bidmi am Hasliberg. Damit werde eines der letzten unverbauten, längeren Gewässer an der Talflanke zwischen Brienz und Meiringen geschützt, heisst es in der Mitteilung des Bundesamts für Umwelt.

Zudem wird am Hüsenbach wieder ein naturnaher Zustand hergestellt. Dadurch wird die Aue Systenwald deutlich aufgewertet.

Die Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, das im Haslital Strom produziert und die Gemeinde Meiringen mit sowie das Gebiet Brünigen mit Wasser versorgt. Die Dorfgemeinde beschäftigt 16 Mitarbeitende.