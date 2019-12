Därstetten senkt Steuern

Die Wasserversorgung Därstetten hat in den letzten Jahren einiges investiert. Mit dem Mehrwert der Anlagen steigen jedoch auch die Einlagen in die Spezialfinanzierung zur Werterhaltung. In den letzten sechs Jahren verbuchte die Wasserversorgung durchschnittlich gut 20'000 Franken Defizit. Mit einer Erhöhung der knapp bemessenen Gebühren will der Gemeinderat Gegensteuer geben. Gemeinderat Peter Zeller orientierte an der Gemeindeversammlung über die neuen Tarife.